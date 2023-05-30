Mirror's Edge и "Призрак в доспехах" - Bungie поделилась источниками вдохновения для визуального стиля Marathon

В то время как некоторые фанаты были разочарованы тем, что Sony сделала ставку на CG-трейлеры на недавней выставке PlayStation Showcase, презентация компанией Bungie своего грядущего шутера Marathon, по крайней мере, имела уникальный вид. В то время как многие шутеры с живым сервисом как бы сливаются друг с другом, этот шутер в дебютном трейлере имеет очень привлекательную эстетику.
Как отмечает арт-директор Джозеф Кросс в Twitter, фанаты уже отметили несколько ключевых влияний на художественный стиль игры. Среди них "Mirror's Edge, "Эон Флакс", "Призрак в доспехах", а также работы Кацухиры Отомо, Кодзи Моримото, Криса Каннингема и The Designers Republic.", но Кросс более подробно описывает визуальное направление игры.
Назвав свой стиль "графическим реализмом", он называет множество других источников вдохновения в ряде твитов. "Мы оглядываемся на игры предыдущих поколений для вдохновения не меньше, чем смотрим вперед", - говорит Кросс. Он подробно останавливается на таких играх, как Metal Gear Solid 2, WipEout и оригинальной игре Marathon от Bungie, говоря, что они "полны интересных визуальных качеств и идей" в дополнение к более современным играм, таким как Death Stranding и God of War.
Отходя от игр, он также называет "тонну влияний вне игр", включая "дизайн продуктов и одежды, фотографию, науку, концептуальное искусство, кинематограф, такие виды спорта, как Формула-1 и MotoGP", а также некоторые из вышеупомянутых шоу и художников.
Если предположить, что игра будет выглядеть не менее стильно, чем показано в трейлере, то нас ждет визуальное удовольствие, когда Marathon выйдет на рынок. Дата выхода пока не определена, игра все еще находится в разработке.
Прямо бесят такие клише мультиплеерных шутеров... да и не только их.
придумывают однообразные завязки, какое-то название игрокам лишь бы оправдать симулятор бомжа-лутера без внятной истории.
возьмите на себя роль "бегуна", "прыгуна", "хранителя", "фриласнера", "охотника", "пустого", "полного" и прочего "алиума"...
ну и все на этом. в лучшем случае будут еще копипастные миссии продавать сезонами. какой-то ленивый гейм-дизайн.
мало кто сейчас на эстетике выехать может. слишком много вкусовщины и конкуренция огромная.
Та же Дестини нравилась за сочных персонажей, и реалистичную, с умеренной долей около научной фантастики, историю и лор. Теперь все уходит в глубины техномагии и безумного фэнтези "лишь бы чота новое высрать" (на выходе нового нихрена).