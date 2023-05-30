Mirror's Edge и "Призрак в доспехах" - Bungie поделилась источниками вдохновения для визуального стиля Marathon ©

В то время как некоторые фанаты были разочарованы тем, что Sony сделала ставку на CG-трейлеры на недавней выставке PlayStation Showcase, презентация компанией Bungie своего грядущего шутера Marathon, по крайней мере, имела уникальный вид. В то время как многие шутеры с живым сервисом как бы сливаются друг с другом, этот шутер в дебютном трейлере имеет очень привлекательную эстетику.

Как отмечает арт-директор Джозеф Кросс в Twitter, фанаты уже отметили несколько ключевых влияний на художественный стиль игры. Среди них "Mirror's Edge, "Эон Флакс", "Призрак в доспехах", а также работы Кацухиры Отомо, Кодзи Моримото, Криса Каннингема и The Designers Republic.", но Кросс более подробно описывает визуальное направление игры.

Назвав свой стиль "графическим реализмом", он называет множество других источников вдохновения в ряде твитов. "Мы оглядываемся на игры предыдущих поколений для вдохновения не меньше, чем смотрим вперед", - говорит Кросс. Он подробно останавливается на таких играх, как Metal Gear Solid 2, WipEout и оригинальной игре Marathon от Bungie, говоря, что они "полны интересных визуальных качеств и идей" в дополнение к более современным играм, таким как Death Stranding и God of War.

Отходя от игр, он также называет "тонну влияний вне игр", включая "дизайн продуктов и одежды, фотографию, науку, концептуальное искусство, кинематограф, такие виды спорта, как Формула-1 и MotoGP", а также некоторые из вышеупомянутых шоу и художников.

Если предположить, что игра будет выглядеть не менее стильно, чем показано в трейлере, то нас ждет визуальное удовольствие, когда Marathon выйдет на рынок. Дата выхода пока не определена, игра все еще находится в разработке.