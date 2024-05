Продажи Mario Kart 8 Deluxe приближаются к 62 миллионам

Продажи игр Nintendo в этом финансовом году, возможно, немного снизились по сравнению с предыдущим годом, но, согласно обновленному списку самых продаваемых игр, ее крупнейшие игры продолжают продаваться очень хорошо. Mario Kart 8 Deluxe по-прежнему лидирует: по состоянию на 31 марта 2024 года было продано 61,97 миллиона копий по сравнению с 60,58 миллионами продаж, объявленными в предыдущем квартале.

Если взять вместе с оригинальной версией Wii U, общий объем продаж Mario Kart 8 составит колоссальные 70,43 миллиона экземпляров. Другие примечательные достижения включают Animal Crossing: New Horizons с 45,36 миллионами продаж, Super Smash Bros. Ultimate с 34,22 миллионами и The Legend of Zelda: Breath of the Wild с 31,85 миллионами продаж.

Что касается The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, то с момента запуска 12 мая для Switch было продано 20,61 миллиона экземпляров по сравнению с 20,28 миллионами в предыдущем квартале.