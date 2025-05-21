Разработчики Marvel Rivals опубликовали список изменений обновления от 22 мая

NetEase Games опубликовала заметки к патчу Marvel Rivals, который выйдет 22 мая. Размер обновления составит 600 мб.
Новые образы:
- Алая Ведьма - набор «Бессмертный Владыка»;
- Адам Уорлок - набор «Бессмертный Аватар»;
Званый вечер адского пламени:
- Событие продлено на неделю! (закончится 30 мая, в 12:00 по МСК);
Новое:
- Упрощение дизайна магазина: Первые две страницы будут посвящены Новым и Рекомендованным образам;
- Новая настройка Звука: "Использовать обычный голос образа";
- Каждый игрок теперь может оставлять до 5 граффити на карте!
Исправление ошибок:
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой души героев, появляющиеся от умения Глаз Агамотто [Q] Доктора Стренджа, могли мешать атакам [ЛКМ] Человека-Факела;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые герои, которые находились под действием Споровый Сон [Л. Шифт] Мантис, не просыпались после получения урона;
- Исправлена ошибка, из-за которой текстуры Эммы Фрост ломались после перехода в Алмазную Форму;
- Исправлена ошибка, из-за которой Мистер Фантастик мог полететь в другом направлении, если он использовал Гибкое Удлинение [E] через портал Доктора Стренджа;