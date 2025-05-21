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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 352 оценки

Разработчики Marvel Rivals опубликовали список изменений обновления от 22 мая

Solstice Solstice

NetEase Games опубликовала заметки к патчу Marvel Rivals, который выйдет 22 мая. Размер обновления составит 600 мб.

Новые образы:

  • Алая Ведьма - набор «Бессмертный Владыка»;
  • Адам Уорлок - набор «Бессмертный Аватар»;

Званый вечер адского пламени:

  • Событие продлено на неделю! (закончится 30 мая, в 12:00 по МСК);

Новое:

  • Упрощение дизайна магазина: Первые две страницы будут посвящены Новым и Рекомендованным образам;
  • Новая настройка Звука: "Использовать обычный голос образа";
  • Каждый игрок теперь может оставлять до 5 граффити на карте!

Исправление ошибок:

  • Исправлена редкая ошибка, из-за которой души героев, появляющиеся от умения Глаз Агамотто [Q] Доктора Стренджа, могли мешать атакам [ЛКМ] Человека-Факела;
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые герои, которые находились под действием Споровый Сон [Л. Шифт] Мантис, не просыпались после получения урона;
  • Исправлена ошибка, из-за которой текстуры Эммы Фрост ломались после перехода в Алмазную Форму;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Мистер Фантастик мог полететь в другом направлении, если он использовал Гибкое Удлинение [E] через портал Доктора Стренджа;
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