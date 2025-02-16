Разработчики Marvel Rivals пока не планируют добавлять PvE-режим

Разработчики Marvel Rivals подтвердили, что пока не планируют добавлять PvE-режим, но продолжают экспериментировать с разными форматами игры.

По словам продюсера Вайконга Ву, если команда найдет увлекательный вариант PvE, он может появиться в будущем. Однако разработчики хотят избежать слишком хардкорного подхода, который выбивался бы из общего стиля игры.

Ву также отметил, что Marvel Rivals может выйти на Switch 2. Первая версия консоли не соответствовала техническим требованиям проекта, но если новая платформа справится с задачей, студия готова к релизу.