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Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
4 21 оценка

Создатели Marvel Rivals объяснили, почему они решили сделать игру про супергероев шутером от третьего лица

butcher69
Новости

В недавнем блоге разработчиков создатели Marvel Rivals объяснили, почему они решили сделать предстоящую игру про супергероев шутером от третьего лица. Это имеет большой смысл и звучит разумно, учитывая, как мало у них будет конкурентов. В реальности существует не так уж много супергеройских игр в виде шутера от третьего лица, а одна из них (Suicide Squad) была принята не очень хорошо.

Команда хотела дать игрокам возможность по-новому вступить на место своих любимых героев Marvel. По словам разработчиков, использование перспективы от третьего лица позволяет игрокам наглядно увидеть движения и действия героев, их впечатляющие удары и специальные способности. Такой визуальный подход влияет и на геймплей, поскольку позволяет игрокам планировать и реагировать на внутриигровые разрушения на поле боя в реальном времени.

Разработчики признали, что объединить разнообразных персонажей в шутере от третьего лица довольно сложно. Между многими героями существует значительный разрыв в размерах.

Супергерои и злодеи Marvel бывают разных форм и размеров, от огромного Халка до крошечного Енота Ракеты (только не говорите ему об этом). Не стоит забывать и об их безумно крутых способностях - у нас есть наземные убийцы, парящие в небе летуны, ползающие по стенам чудо-юдо и даже некоторые особенные вещи, которых вы еще не видели. Поверьте, сделать так, чтобы все они выглядели потрясающе, - задача не из легких. Мы играли с правилами камеры, настраивали позиции, регулировали FOV (поле зрения) и дорабатывали героев, чтобы все они сияли. И как всегда, мы ждем отзывов, чтобы сделать каждую игру еще лучше, так что обязательно сообщите нам об этом.

Разработчики игры понимают, что игрокам, привыкшим к шутерам от первого лица, возможно, придется привыкнуть к таким вещам, как модели персонажей, которые могут загораживать обзор, и к тому, что прицеливание от третьего лица будет отличаться. Они хотят, чтобы игроки знали, что они упорно работают над улучшением игрового процесса, чтобы сделать переход более легким для всех.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Turlion

Да просто решили сделать Овервотч 3, но с персонажами Марвел)))

3
-zotik-

Ну и кал))

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UnrealisticGeoffrey

Очередное ф2п с батллпасами, ящиками и скинами? Спасибо, я не голодный.

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