Создатели Marvel Rivals объяснили, почему они решили сделать игру про супергероев шутером от третьего лица

В недавнем блоге разработчиков создатели Marvel Rivals объяснили, почему они решили сделать предстоящую игру про супергероев шутером от третьего лица. Это имеет большой смысл и звучит разумно, учитывая, как мало у них будет конкурентов. В реальности существует не так уж много супергеройских игр в виде шутера от третьего лица, а одна из них (Suicide Squad) была принята не очень хорошо.
Команда хотела дать игрокам возможность по-новому вступить на место своих любимых героев Marvel. По словам разработчиков, использование перспективы от третьего лица позволяет игрокам наглядно увидеть движения и действия героев, их впечатляющие удары и специальные способности. Такой визуальный подход влияет и на геймплей, поскольку позволяет игрокам планировать и реагировать на внутриигровые разрушения на поле боя в реальном времени.
Разработчики признали, что объединить разнообразных персонажей в шутере от третьего лица довольно сложно. Между многими героями существует значительный разрыв в размерах.
Супергерои и злодеи Marvel бывают разных форм и размеров, от огромного Халка до крошечного Енота Ракеты (только не говорите ему об этом). Не стоит забывать и об их безумно крутых способностях - у нас есть наземные убийцы, парящие в небе летуны, ползающие по стенам чудо-юдо и даже некоторые особенные вещи, которых вы еще не видели. Поверьте, сделать так, чтобы все они выглядели потрясающе, - задача не из легких. Мы играли с правилами камеры, настраивали позиции, регулировали FOV (поле зрения) и дорабатывали героев, чтобы все они сияли. И как всегда, мы ждем отзывов, чтобы сделать каждую игру еще лучше, так что обязательно сообщите нам об этом.
Разработчики игры понимают, что игрокам, привыкшим к шутерам от первого лица, возможно, придется привыкнуть к таким вещам, как модели персонажей, которые могут загораживать обзор, и к тому, что прицеливание от третьего лица будет отличаться. Они хотят, чтобы игроки знали, что они упорно работают над улучшением игрового процесса, чтобы сделать переход более легким для всех.
Да просто решили сделать Овервотч 3, но с персонажами Марвел)))
Ну и кал))
Очередное ф2п с батллпасами, ящиками и скинами? Спасибо, я не голодный.