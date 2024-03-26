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Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
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Завтра будет представлена новая игра по вселенной Marvel

butcher69
Новости

Marvel Games объявила, что завтра, 27 марта, будет представлена новая игра, и все указывает на то, что это Marvel Rivals, соревновательный шутер, о котором в последние дни рассказывал один из инсайдеров.

"Злой эксперимент привел к необычному нарушению течения времени. Кто окажется в эпической схватке?" - гласит сообщение, в котором "захватывающее раскрытие" датируется завтрашним днем.

Утечка, предвосхитившая существование проекта, добавила дополнительные подробности: по слухам, это будет шутер от третьего, а не от первого лица, с боями шесть на шесть а-ля Overwatch. В настоящее время игра находится в стадии пре-альфы и разрабатывается для ПК, а о консолях и мобильных устройствах ничего не известно.

-19
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
kulikulikuli

это будет шутер от третьего, а не от первого лица, с боями шесть на шесть а-ля Overwatch.

Проходим мимо, очередное онлайновое дерьмо

5
jax baron

онлайн фигню добавляют, а нормальный файтинг по вселенной марвел уже 15 лет не могут сделать.

0
DirtyQuilman

marvel vs capcom для тебя шутка? Третья часть просто отличная

0
jax baron DirtyQuilman

шутка, не игра норм но чистого проекта хотелось бы.

0
AngiFes

Не интересно.

0