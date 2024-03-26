Завтра будет представлена новая игра по вселенной Marvel

Marvel Games объявила, что завтра, 27 марта, будет представлена новая игра, и все указывает на то, что это Marvel Rivals, соревновательный шутер, о котором в последние дни рассказывал один из инсайдеров.
"Злой эксперимент привел к необычному нарушению течения времени. Кто окажется в эпической схватке?" - гласит сообщение, в котором "захватывающее раскрытие" датируется завтрашним днем.
Утечка, предвосхитившая существование проекта, добавила дополнительные подробности: по слухам, это будет шутер от третьего, а не от первого лица, с боями шесть на шесть а-ля Overwatch. В настоящее время игра находится в стадии пре-альфы и разрабатывается для ПК, а о консолях и мобильных устройствах ничего не известно.
это будет шутер от третьего, а не от первого лица, с боями шесть на шесть а-ля Overwatch.
Проходим мимо, очередное онлайновое дерьмо
онлайн фигню добавляют, а нормальный файтинг по вселенной марвел уже 15 лет не могут сделать.
marvel vs capcom для тебя шутка? Третья часть просто отличная
шутка, не игра норм но чистого проекта хотелось бы.
Не интересно.