Завтра будет представлена новая игра по вселенной Marvel

Marvel Games объявила, что завтра, 27 марта, будет представлена новая игра, и все указывает на то, что это Marvel Rivals, соревновательный шутер, о котором в последние дни рассказывал один из инсайдеров.

"Злой эксперимент привел к необычному нарушению течения времени. Кто окажется в эпической схватке?" - гласит сообщение, в котором "захватывающее раскрытие" датируется завтрашним днем.

Утечка, предвосхитившая существование проекта, добавила дополнительные подробности: по слухам, это будет шутер от третьего, а не от первого лица, с боями шесть на шесть а-ля Overwatch. В настоящее время игра находится в стадии пре-альфы и разрабатывается для ПК, а о консолях и мобильных устройствах ничего не известно.