Marvel's Midnight Suns — отличная игра, но постоянные жалобы от игроков связаны с тем, как работает режим «Новая игра +». В то время как ранее он позволял вам переносить разблокированных персонажей и их уровни дружбы, требования к исследованиям и любые косметические предметы, которые вы разблокировали, оставались разблокированными, все усилия, которые вы приложили для получения карточек героев, пропадали даром.
В последнем обновлении это, наконец, было исправлено: «Были добавлены переключатели для настройки режима «Новая игра +» и выбора прогресса для переноса!». Вот что вы можете переключать, упростив или усложнив процесс «Новой игры+».
- Способности героя: включает карты и способности героев, в том числе ошейники охотника и пассивные умения.
- Уровни дружбы: включает уровни дружбы героев и команд, а также награды.
- Ресурсы: включает в себя кредиты, эссенцию, чертежи, информацию, блеск и тайное знание.
- Косметика: включает разблокированные косметические предметы, купленные косметические средства доступны сразу.
Marvel's Midnight Suns — отличная игра. Албанский стыд🤦
Еееее красавцы.