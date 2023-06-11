Marvel's Midnight Suns 02.12.2022
6.5 189 оценок

Marvel's Midnight Suns получила обновление для "Новой игрой+", позволяющее сохранить карты

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monk70
Новости

Marvel's Midnight Suns — отличная игра, но постоянные жалобы от игроков связаны с тем, как работает режим «Новая игра +». В то время как ранее он позволял вам переносить разблокированных персонажей и их уровни дружбы, требования к исследованиям и любые косметические предметы, которые вы разблокировали, оставались разблокированными, все усилия, которые вы приложили для получения карточек героев, пропадали даром.

В последнем обновлении это, наконец, было исправлено: «Были добавлены переключатели для настройки режима «Новая игра +» и выбора прогресса для переноса!». Вот что вы можете переключать, упростив или усложнив процесс «Новой игры+».

  • Способности героя: включает карты и способности героев, в том числе ошейники охотника и пассивные умения.
  • Уровни дружбы: включает уровни дружбы героев и команд, а также награды.
  • Ресурсы: включает в себя кредиты, эссенцию, чертежи, информацию, блеск и тайное знание.
  • Косметика: включает разблокированные косметические предметы, купленные косметические средства доступны сразу.
Обновления
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
loganhog

Marvel's Midnight Suns — отличная игра. Албанский стыд🤦

1
jax baron

Еееее красавцы.

-2