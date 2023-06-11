Marvel's Midnight Suns получила обновление для "Новой игрой+", позволяющее сохранить карты ©

Marvel's Midnight Suns — отличная игра, но постоянные жалобы от игроков связаны с тем, как работает режим «Новая игра +». В то время как ранее он позволял вам переносить разблокированных персонажей и их уровни дружбы, требования к исследованиям и любые косметические предметы, которые вы разблокировали, оставались разблокированными, все усилия, которые вы приложили для получения карточек героев, пропадали даром.

В последнем обновлении это, наконец, было исправлено: «Были добавлены переключатели для настройки режима «Новая игра +» и выбора прогресса для переноса!». Вот что вы можете переключать, упростив или усложнив процесс «Новой игры+».