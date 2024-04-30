Пиксельная киберпанковая ритм-тактика Keylocker выйдет на ПК и Xbox Series X/S этим летом

Moonana и Serenity Forge представили новый геймплейный трейлер игры Keylocker во время недавней презентации ID@Xbox. Пошаговая киберпанковская ритм-ролевая игра выходит этим летом и будет доступна для Xbox Series X/S и PC.

Keylocker рассказывает о поэте Бобо, который использует музыку, чтобы уничтожить властный режим на Сатурне. Сражения проходят с элементами ритм-игры, но есть и комедия, и мистика, и даже концерты.

В бою доступны несколько наборов движений, позволяющих меняться местами, и даже различные классы на выбор. Вне боя Сатурн — это обширный мир, который можно исследовать, с различными городами и персонажами, с которыми можно строить отношения (в том числе и романтические). Также вас ждут разветвленные квесты и многое другое.

Интересно, что Keylocker также была анонсирована для PS4, PS5 и Nintendo Switch, хотя Serenity Forge об этом не упоминала.