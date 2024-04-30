Hi-Fi Rush получила рейтинг для Nintendo Switch в Европе

Hi-Fi Rush может уже скоро появиться и на Nintendo Switch, учитывая, что игра недавно получила возрастной рейтинг PEGI, как сообщает Gematsu, а официальная страница и описание недавно были опубликованы в базе данных европейского органа.

Как обычно бывает в таких случаях, не стоит считать это точным признаком появления игры на рынке, поскольку в прошлом было много случаев ошибок, но европейский орган по классификации видеоигр обычно не склонен к подобным действиям, поэтому вопрос вызывает немалое любопытство.

Игра уже вышла на PS5 и входит в знаменитый квартет игр Xbox Game Studios от Microsoft, совершивших большой скачок в мультиплатформенный формат, но не была анонсирована для консоли Nintendo.

Странности в эту историю добавляет тот факт, что дата выхода Hi-Fi Rush на Nintendo Switch на специальной странице сайта PEGI обозначена как 30 апреля, то есть уже сегодня, но надо сказать, что все остальные даты, заявленные для игры, не соответствуют реальным, так что это может быть просто заглушка.