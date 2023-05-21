По словам креативного директора, в Marvel's Midnight Suns было гораздо больше диалогов ©

Похоже, что в Marvel's Midnight Suns могло быть больше контента, чем уже есть. В беседе с RockPaperShotgun креативный директор Джейк Соломон сказал, что игра, прохождение которой и

так занимает много часов, изначально была гораздо длиннее.

Это безумие, если вы зайдете в интернет, то сможете увидеть все сцены Midnight Suns, а они длятся три часа. Это столько же, сколько фильм, мы вырезали 30 сцен. Мы вырезали тонну, потому что поняли, что это просто слишком много.

Он добавил причину вырезанного контента:

Команде нужна была передышка. Она тонула под нагромождением информации, которое мы на них навалили, и поэтому мы сказали: "Хорошо, возьмём любой разговор, действительно ли он необходим?". И было принято решение вырезать, вырезать, вырезать, вырезать.

Соломон отметил, что действительно был бы рад вернуть часть из этих вырезанных диалогов. Они должны были бы добавить больше нюансов финалу.

Однако не стоит беспокоиться, даже если контент был вырезан, игроков ждет десятки часов контента, а так же такие DLC, с персонажами Дэдпул, Веном, Морбиус и Шторм. Если вы справитесь с задачей и успешно выполните все сюжетные миссии в этих DLC, вас ждет финальная схватка с вековым чудовищем из мифов.