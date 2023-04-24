Игрок воссоздал кадр из трейлера мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" в Marvel's Spider-Man на ПК ©

Marvel's Spider-Man вышла на консоли PlayStation 4 еще в 2018 года, однако игра по-прежнему отличается феноменальным качеством визуального рядом, который стал еще лучше с выходом проекта на ПК. Один из игроков показал графическое разнообразие супергеройского экшена с помощью специального ролика, в котором ему удалось воссоздать кадр из трейлера мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных". Энтузиасту удалось в точности повторить уникальный визуальный стиль новой картины.

Пользователь под ником ItIsSpid решил воспользоваться всеми преимуществами Marvel's Spider-Man на ПК. Для создания своего видео он использовал всего несколько модификаций, с помощью которых добавил нужные костюмы Пауков. Все остальные элементы для воссоздания кадра из трейлера мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" были взяты непосредственно из Marvel's Spider-Man и частично из Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Геймер потратил несколько часов на поиск нужной локации в игре, а также редактирование сцены с помощью встроенного фоторежима. После небольших финальных корректировок и стилизованного ReShade, у него получилась точная копий сцена из второго трейлера, который можно увидеть здесь.