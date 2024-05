Deathverse: Let It Die будет переделана в новую игру, которая объединит Let it Die и Deathverse, но в основном будет представлять собой Let it Die

Студия Supertrick Games, создавшая игры Deathverse: Let It Die и Let it Die, в настоящее время переделывает Deathverse в совершенно новую третью игру, которая объединит лучшие элементы обеих игр, сообщил директор Хидеюки Шин в дневнике разработчиков, опубликованном сегодня.

"В настоящее время мы переделываем Deathverse, и разработка идет полным ходом", - сказал Шин. "Мы добиваемся хороших результатов".

Шин продолжил: "В прошлом мы выпустили LET IT DIE и Deathverse. В этот раз мы хотим сделать игру, которая понравится как фанатам LET IT DIE, так и Deathverse".

На вопрос о том, будет ли новая игра "некой полусерьезной игрой", призванной порадовать фанатов обеих игр, Шин ответил: "Нет, не будет".

Если быть точным, то в Deathverse мы создали игру, ориентированную на игрока против игрока, но было много вещей, которые, как нам казалось, можно было улучшить. Поразмыслив над ними, мы решили сделать игру, которая, как и LET IT DIE, имеет четкий геймплейный цикл, который вы повторяете много раз, но при этом позволяет сражаться с другими игроками. Мы пытаемся взять все самое интересное из обеих игр и сделать что-то новое.

Короче говоря, это будет ролевая игра-исследование с кооперативным режимом и режимом "игрок против игрока".

В ней будут использованы хорошие стороны LET IT DIE. Точнее, она будет использовать LET IT DIE как основу для развития.

Что касается того, что это будет за игра, Шин подтвердил, что это все еще экшен. Также был показан скриншот проекта.