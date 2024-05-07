Пользователи за сутки написали 200 тысяч положительных отзывов для Helldivers 2

Эпопея с противостоянием обычных геймеров против руководства Sony с их странными решениями обязательной привязки аккаунтов PSN в Helldivers 2 завершилась полной победой пользователей. Компания отказалась от скандального обновления для шутера, а игроки устроили масштабную операцию "Зачистка" по удалению негативных отзывов к игре. Эта миссия стала еще одним наглядным примером того, насколько огромная и слаженная аудитория у Helldivers 2. Ровно за сутки они успели написать рекордное количество положительных отзывов на игру.
Согласно данным аналитической платформы SteamDB, как только Sony отказалась от обязательной привязки PSN в Helldivers 2, пользователи начали массово оставлять положительные отзывы. За один день игроки оставили 207 тысяч обзоров в Steam, в которых хвалят непосредственных разработчиков шутера из Arrowhead Game Studios и даже Sony за то, что они прислушались к игрокам.
На данный момент общее количество пользовательских обзоров в цифровом магазине Steam для Helldivers 2 уже перевалило за 817 тысяч. Благодаря стараниям игроков рейтинг игры за один день поднялся почти на 10% и достиг 69%.
Гении, а чему радуемся и выправляем оценку? Сони нам ничего не сказало про пункт 2. О возврате продаж игры в страны, где их убрали из за невозможности подключить ПСН.
А вот теперь запускайте обязательную привязку PSN в Helldivers 2
Превью классное! Если ты плюнешь в толпу, то она просто утрется а если толпа плюнет в тебя, то ты захлебнешься.
надо в стим ачивку теперь выпустить с подписью: Вива революсьён!
Переобульзавтели !!!
Вчера еще кукарекали что игра ховно но как SONY дали заднюю так снова игра хорошая.
Жду минусов от прогнувшихся петухов, дерзайте ребята !!!