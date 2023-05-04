Marvel's Spider-Man Remastered стала доступна для PS5 как отдельная игра в PS Store ©

Sony выпустила отдельную версию игры Marvel’s Spider-Man Remastered для PS5, которую теперь можно приобрести в PlayStation Store за 59,99 евро без привязки к Ultimate Edition Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Объявление о перезапуске Marvel's Spider-Man Remastered было сделано вчера по случаю выхода комикса-приквела Marvel's Spider-Man 2.

Как уже сообщалось, те, у кого уже есть версия игры для PS4, смогут перейти на версию для PS5 через программу обновления, которая требует оплаты 10 евро за переход. Обновление возможно как с физической, так и с цифровой версии.