Актриса, подарившая внешность Мэри Джейн в играх Marvel's Spider-Man, сохранит свою роль

На днях в игровой индустрии случился настоящий скандал из-за неадекватных пользователей в социальных сетях, которые занимались реальным преследованием Стефани Тайлер Джонс, актрисы, подарившей свою внешность Мэри Джейн в играх серии Marvel's Spider-Man. Из-за постоянных нападок и звонков на личный номер девушка оказалась на грани срыва и сообщила, что уже давно завязала с актерской деятельностью и теперь занимается совершенно другим. Тем не менее, она не собирается отказываться от роли Мэри Джейн.
В последней публикации Стефани Тайлер Джонс отметила, что до сих пор пытается оправиться от преследований. Она благодарна большому сообществу игроков, которые встали на её защиту и поинтересовались её судьбой. Несмотря на её заявления о прекращении актерской карьеры, она пока не отказалась от своего участия в будущем франшизы Marvel's Spider-Man.
По словам девушки, она продолжит играть Мэри Джейн в новых частях Marvel's Spider-Man, пока это будет нужно разработчикам. Стефани Тайлер Джонс одним сообщением успокоила фанатов супергеройского экшена и одновременно подтвердила планы студии Insomniac Games на выпуск еще нескольких продолжений, где будет фигурировать её героиня.
фух, а то мы уже начали переживать
А внешность свою сохранит?
а че с ней было
Фанаты неадекваты.