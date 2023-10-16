Digital Foundry высоко оценили Marvel's Spider-Man 2 ©

Digital Foundry опубликовала углубленный анализ технического сектора Marvel’s Spider-Man 2, с честью продвигая новый эксклюзив для PS5, созданный Insomniac Games. По мнению технологических журналистов, Marvel's Spider-Man 2 предлагает графический сектор высочайшего уровня и с явными шагами вперед по сравнению с предыдущими играми серии. Одно из самых простых изменений, на которое стоит обратить внимание, касается времени загрузки, которого практически нет даже при переключении персонажей при перемещении из одного конца Нью-Йорка в другой.

Кстати, виртуальное Большое Яблоко от Insomniac Games стало еще более живым и красивым, чем когда-либо. Плотность населения и трафика значительно выше, чем в первой части, и точно так же детали зданий гораздо более чёткие, улучшена геометрия, больше разнообразия материалов и улучшенная окклюзия окружения. И все это без каких-либо подгрузок объектов, что впечатляет в игре с открытым миром такого уровня.

Аплодисменты были также даны трассировке лучей, присутствующей во всех графических режимах и не отключаемой, которая в Marvel's Spider-Man 2 также использовалась для водоемов и визуальных эффектов, таких как взрывы, частицы и новый дым, который, по мнению Digital Foundry, представляет собой лучшую реализацию этой технологии в открытом мире на консоли.

Digital Foundry также предоставила подробную информацию о различных графических режимах, доступных в Marvel's Spider-Man 2. Основных из них два, а именно пресеты качества и производительности, с дополнительными опциями для тех, у кого есть панель с частотой обновления 120 Гц.

Режим качества фиксирует частоту кадров игры до 30 кадров в секунду и обеспечивает динамическое разрешение от 1440p до 2160p. Однако в режиме производительности частота кадров возрастает до 60 кадров в секунду, а разрешение колеблется между 1080p и 1440p.

Существует также режим 40 кадров в секунду для экранов с частотой 120 Гц, который, как обычно, оказывается интересным компромиссом между качеством изображения и производительностью, настолько, что редакция Digital Foundry предпочитает его.

Что касается VRR, то здесь есть три варианта: отключено, плавно и без ограничений. Последний вариант позволяет превысить лимит частоты кадров и достичь в среднем 65–85 кадров в секунду в режиме «Производительность» и 40–60 кадров в секунду в режиме «Качество». Цена — падение динамического разрешения, которое может упасть до 936p в режиме производительности.

Marvel’s Spider-Man 2 будет доступна с 20 октября 2023 года эксклюзивно для PS5.