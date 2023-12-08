Экшен Marvel's Spider-Man 2 не смог завоевать ни одной награды на TGA 2023

Marvel's Spider-Man 2 стала большим событием 2023 года для PlayStation. Она стала самой продаваемой игрой октября в США и лучшей игрой Insomniac за многие годы, получившей 90/100 баллов на Metacritic.
Релиз даже стал самой быстро продаваемой игрой от внутренних студий PlayStation, реализовав в итоге более 5 миллионов единиц. Все это означало, что игра должна была получить несколько статуэток на The Game Awards 2023.
Но игра не получила ни одной награды на этом мероприятии.
В завершение церемонии Game Awards 2023 победу одержала Baldur's Gate 3. Эта игра была номинирована в нескольких категориях и получила большинство наград. Однако многие не преминули заметить, что Marvel's Spider-Man 2 не получила свой шанс блеснуть на мероприятии.
Такой результат можно списать на жесткую конкуренцию на мероприятии 2023 года, но фанаты были разочарованы. В отличие от Marvel's Spider-Man 2, такие популярные игры, как Alan Wake 2, получили различные награды.
это как с фильмами - если ориентироваться только на нетрадиционную аудиторию, то ждет провал.
Поэтому уже пора выпускать на PC всем на зло!
Я бы поиграл в пятого хитмана...
Но игра ведь от этого хуже стала...
Игра душная фигня по факту. Абсолютно проходная.
Как и все экзы сони.
P.S. Насчёт Days Gone не знаю, не играл.
Заслуженно.
Вот и славно. Но выводы они, по традиции, делать, конечно же, не будут
У второго паука вообще никаких шансов ни в одной из номинаций не было. Чего ждали фанаты - непонятно
Базово
Дженерик комиксный бдыщ бдыщ, на что они там надеялись. Ещё и в тех же локациях.
Естественно, так-то игра хорошая, первый паук был на 7, этот на 7.5
Самая точная оценка. Качество пауков болтается ровно посередине между испражнениями юбиков (которые 5/10), и ведьмаком 3 (9/10)
Что он вообще среди номинантов делает?
Странно. Я думал, сони уже всем занесли, и обо всём договорились.
Эксклюзивость для пс - это уже награда и далеко не каждый может этим похвастаться