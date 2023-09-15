Геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует открытый мир, кастомизацию костюмов и многое другое ©

Нынешний State of Play посвящен независимым и сторонним играм, но это не помешало Insomniac Games представить несколько новых геймплейных кадров из Marvel's Spider-Man 2.

Нью-Йорк в сиквеле в два раза больше, чем в предыдущих играх, и по мере его исследования игроки будут открывать новые материалы и истории. Однако теперь они представлены в виде визуальных подсказок, будь то пролетающий мимо беспилотник или охотник в плаще, предоставляющий информацию о Крейвене. Insomniac также рассказала о злодеях Marvel, которые еще не встречались в этой вселенной.

Новая AR-технология поможет отслеживать действия, которые еще предстоит обнаружить, а приложение Friendly Neighborhood Spider-Man App будет отслеживать запросы от отдельных людей. Некоторые из них могут быть выполнены как Питером, так и Майлзом, но для других требуется определенный герой. Новая система District Progress отслеживает ваши успехи и открывает новые награды.

Если этого недостаточно, то в игре появилась новая система костюмов и множество дополнительных костюмов, которые можно разблокировать. Существует более 200 способов экипировки Человека-паука с помощью новой системы Suit Tech.

Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5.