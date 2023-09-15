Геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует открытый мир, кастомизацию костюмов и многое другое

Нынешний State of Play посвящен независимым и сторонним играм, но это не помешало Insomniac Games представить несколько новых геймплейных кадров из Marvel's Spider-Man 2.
Нью-Йорк в сиквеле в два раза больше, чем в предыдущих играх, и по мере его исследования игроки будут открывать новые материалы и истории. Однако теперь они представлены в виде визуальных подсказок, будь то пролетающий мимо беспилотник или охотник в плаще, предоставляющий информацию о Крейвене. Insomniac также рассказала о злодеях Marvel, которые еще не встречались в этой вселенной.
Новая AR-технология поможет отслеживать действия, которые еще предстоит обнаружить, а приложение Friendly Neighborhood Spider-Man App будет отслеживать запросы от отдельных людей. Некоторые из них могут быть выполнены как Питером, так и Майлзом, но для других требуется определенный герой. Новая система District Progress отслеживает ваши успехи и открывает новые награды.
Если этого недостаточно, то в игре появилась новая система костюмов и множество дополнительных костюмов, которые можно разблокировать. Существует более 200 способов экипировки Человека-паука с помощью новой системы Suit Tech.
Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5.
Детализация и освещение - моё почтение!
У эксклюзивов Сони все игры по одному шаблону создаются: кинематографичность, примитивный и линейный геймплей, сюжет и сценарий на уровне подростковых мелодрам.
В будущем их игры наверное еще сильнее деградируют и будет буквальный "press X to win", потому-что подрастающие геймеры выросли на мобильном мусоре, они не знают как должны выглядеть интересные игры, которые не считают играющего за недоразвитого ребенка.
Скоро наверно убдем играть за целую банду пауков в одной игре