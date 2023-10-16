Insomniac Games улучшили костюмы в Marvel's Spider-Man 2 из-за утечки ©

Еще за несколько недель до официального релиза Marvel's Spider-Man 2 в сети состоялась самая масштабная утечка, которая раскрыла все костюмы для Человека-паука. Авторы игры из студии Insomniac Games довольно скромно отреагировали на это, посоветовав игрокам остерегаться спойлеров. Но похоже, что именно утечка сильно повлияла на выход первого обновления для экшена еще до его выхода. Как оказалось, разработчики успели переработать некоторые костюмы.

Геймеры, которые получили ранний доступ к Marvel's Spider-Man 2, поделились новыми скриншотами из игры уже после выхода патча. Судя по представленным изображениям, обновление было посвящено исключительно костюмам главного героя. Были исправлены некоторые проблемы с детализацией, а некоторые наряды в целом получили значительное улучшение.

Как отмечают геймеры, все изменения в костюмах подозрительно совпадают с тем, за что многие критиковали игру, увидев слитые скриншоты. Вероятно, разработчики из Insomniac Games внимательно отслеживали реакцию аудитории на утечку и попытались исправить спорные моменты к релизу игры.

Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.