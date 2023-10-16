Insomniac Games улучшили костюмы в Marvel's Spider-Man 2 из-за утечки

Еще за несколько недель до официального релиза Marvel's Spider-Man 2 в сети состоялась самая масштабная утечка, которая раскрыла все костюмы для Человека-паука. Авторы игры из студии Insomniac Games довольно скромно отреагировали на это, посоветовав игрокам остерегаться спойлеров. Но похоже, что именно утечка сильно повлияла на выход первого обновления для экшена еще до его выхода. Как оказалось, разработчики успели переработать некоторые костюмы.
Геймеры, которые получили ранний доступ к Marvel's Spider-Man 2, поделились новыми скриншотами из игры уже после выхода патча. Судя по представленным изображениям, обновление было посвящено исключительно костюмам главного героя. Были исправлены некоторые проблемы с детализацией, а некоторые наряды в целом получили значительное улучшение.
Как отмечают геймеры, все изменения в костюмах подозрительно совпадают с тем, за что многие критиковали игру, увидев слитые скриншоты. Вероятно, разработчики из Insomniac Games внимательно отслеживали реакцию аудитории на утечку и попытались исправить спорные моменты к релизу игры.
Выход Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5.
Ждал этот костюм больше всего, но он меня огорчил, линзы какие то не те, они даже кревые какие то, и сам паук на груди должен быть черным, а не белым, вот ориг скинул
но есть фанаты, которые сделали мод на нчп из 2-го фильма Эндрю Гарфилда, и этот мод на костюм выглядит так же как в фильме, а то что сделали разрабы, 💩
даже приведу пример, что есть ещё один мод на 1 часть Эндрю Гарфилда, даже там очевидно видно где мод, а где сделали разрабы, я просто в полном 🤬
но я все равно буду играть именно за этот костюм, хоть он мне и не зашел что сделали разрабы, просто я уже слишком придираюсь к костюму Эндрю
Где там белый паук? Одинаковые скрины с разным освещением. Ты не дальтоник случайно?
Извини, видимо я слепой и не могу отлечить где черный паук а где белый
Просто имел виду, что многие костюмы из фильмов, многие костюмы в игре совсем не похожи на то что выглядит в фильме, по этому я так сильно придираюсь к костюму, уж извини, т.к я хотел чтобы он был похож в точь точь