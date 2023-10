Marvel's Spider-Man 2 стала самой высокооценённой игрой Insomniac почти за 20 лет ©

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет через несколько дней, и ажиотаж вокруг сиквела о супергероях в открытом мире, который уже был ощутимым, еще больше возрос после того, как эмбарго на обзоры спало и игра получила всеобщее признание критиков.

Фактически, эта игра стала лучшей по оценкам игрой в портфолио разработчика Insomniac Games. На момент написания Marvel’s Spider-Man 2 имеет общую оценку 91 из 100 на Metacritic после 120 рецензий. Это самая высокая оценка, которую игра Insomniac когда-либо получала на Metacritic, с Ratchet and Clank: Up Your Arsenal 2004 года, которая находится на той же отметке.

Это также означает, что Marvel’s Spider-Man 2 — первая игра Insomniac, получившая на Metacritic оценку 90 или выше за почти два десятилетия. В настоящее время игра также имеет совокупный балл OpenCritic 91 после 95 обзоров.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет на PS5 20 октября.