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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 601 оценка

На торрентах начала появляться ПК-версия Marvel's Spider-Man 2, которая весит более 250 ГБ

Gutsz
Новости

В конце прошлого года произошел взлом разработчиков из студии Insomniac Games, в результате чего произошла самая масштабная утечка данных о будущих проектах. Среди опубликованных хакерами данных оказалась полностью играбельная ПК-версия популярного супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man 2. Спустя почти месяц после этого энтузиастам удалось сформировать действительно рабочий билд игры для ПК и опубликовать его в публичный доступ, но его общий размер слегка пугает.

Как сообщается, на крупнейших площадках начала появляться ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2, которая была скомпилирована в рабочий билд силами энтузиастов. Пользователям пришлось проанализировать более терабайта данных, чтобы найти все необходимые компоненты для работы игры, и в итоге у них получилась сборка весом более 250 ГБ.

Такой огромный размер ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2 связан с тем, что в билд попало огромное количество оригинальных ассетов и текстур, которые не прошли процедуру сжатия. По словам игроков, билд в целом работает неплохо на ПК среднего уровня, однако сейчас требует крайне мощного процессора и очень быстрого SSD, чтобы избежать подгрузок.

Тем временем, дата выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК официально остается неизвестной. Проект даже не был анонсирован для этой платформы, но с учетом утечки, это может произойти уже скоро.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
VZeppelin

Не, спасибо, мне хватило забагованного сталкера и атомика. Качать еще 250 гигоб забагованной недоделанной игры - сомнительное удовольствие.

5
DlanZodchego

А как же привычка?

-1
PlacidFrazer

Скачать ради интереса что ли) Посмотреть как отличается от той что на пс 5 и удалить

4
blink182182

лучше подожди.

1
Асанбеков Кумар

Тихо сп..дил и ушел-называется нашел!

2
Кирилл Друмов

Так, ну чисто ради любопытства можно попробовать, но все равно дождусь официального выхода)

1
Лорд Малак

Ну, багов там будет явно выше крыши, лучше спокойно дождаться полноценного релиза.

1
Tiktotayou124

Бета-тест завершён?

1
DenisVTR

Качать я это конечно не буду, как наверное и официальный порт. А вот сам прецедент довольно интересный

1
Skiminok585

Игру скачать можно, но запустить пока нельзя))

1
ZENFROY

А где скачать?

0
Гейб 30 процентный

Наверное это последняя игра сони на ПК)

0
Tiktotayou124

С чего бы вдруг?

Порты игр с плойки хорошо окупаются и как правило приносят игре даже большие пользовательские оценки и фанбазу, чем она получает на своей первоначальной платформе, тот же Days Gone как пример.

0
Ely Maze

Осторожнее кто то может туда вирус подложить все же игра то у всех на слуху а тут появился неофициальный порт на пк

-1
Rubic

Вот те раз, надо попробовать

Посмотрел на наших - трёх крупных торрент трекрерах, пока нет (

-2