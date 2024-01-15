На торрентах начала появляться ПК-версия Marvel's Spider-Man 2, которая весит более 250 ГБ

В конце прошлого года произошел взлом разработчиков из студии Insomniac Games, в результате чего произошла самая масштабная утечка данных о будущих проектах. Среди опубликованных хакерами данных оказалась полностью играбельная ПК-версия популярного супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man 2. Спустя почти месяц после этого энтузиастам удалось сформировать действительно рабочий билд игры для ПК и опубликовать его в публичный доступ, но его общий размер слегка пугает.
Как сообщается, на крупнейших площадках начала появляться ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2, которая была скомпилирована в рабочий билд силами энтузиастов. Пользователям пришлось проанализировать более терабайта данных, чтобы найти все необходимые компоненты для работы игры, и в итоге у них получилась сборка весом более 250 ГБ.
Такой огромный размер ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2 связан с тем, что в билд попало огромное количество оригинальных ассетов и текстур, которые не прошли процедуру сжатия. По словам игроков, билд в целом работает неплохо на ПК среднего уровня, однако сейчас требует крайне мощного процессора и очень быстрого SSD, чтобы избежать подгрузок.
Тем временем, дата выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК официально остается неизвестной. Проект даже не был анонсирован для этой платформы, но с учетом утечки, это может произойти уже скоро.
Не, спасибо, мне хватило забагованного сталкера и атомика. Качать еще 250 гигоб забагованной недоделанной игры - сомнительное удовольствие.
А как же привычка?
Скачать ради интереса что ли) Посмотреть как отличается от той что на пс 5 и удалить
лучше подожди.
Тихо сп..дил и ушел-называется нашел!
Так, ну чисто ради любопытства можно попробовать, но все равно дождусь официального выхода)
Ну, багов там будет явно выше крыши, лучше спокойно дождаться полноценного релиза.
Бета-тест завершён?
Качать я это конечно не буду, как наверное и официальный порт. А вот сам прецедент довольно интересный
Игру скачать можно, но запустить пока нельзя))
А где скачать?
Наверное это последняя игра сони на ПК)
С чего бы вдруг?
Порты игр с плойки хорошо окупаются и как правило приносят игре даже большие пользовательские оценки и фанбазу, чем она получает на своей первоначальной платформе, тот же Days Gone как пример.
Осторожнее кто то может туда вирус подложить все же игра то у всех на слуху а тут появился неофициальный порт на пк
Вот те раз, надо попробовать
Посмотрел на наших - трёх крупных торрент трекрерах, пока нет (