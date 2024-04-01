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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 710 оценок

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила несколько обновлений

AceTheKing
Новости

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за прошедшую неделю выпустили два обновления для игры: 1.3.3 и 1.3.4, в которых создатели поправили многие неприятные баги, в том числе ряд проблем с шейдерами, которые встречались по ходу сюжетной компании.

Содержание патчей

  • Глобальные исправления и новые шейдеры;
  • Теперь можно играть с 60 кадрами в секунду с использованием режима Fidelity;
  • Теперь можно выставить любое разрешение выше 1440p;
  • Добавлена поддержка раскладки Xbox-геймпада;
  • У врагов теперь правильные шейдеры, когда они получают удар током - больше они не будут белыми;
  • Устранено размытие полноэкранных эффектов. Теперь их можно включить через настройки "Параметры > Визуальные эффекты > Полноэкранные эффекты включены";
  • В существующие шейдеры внесены небольшие изменения;
  • На интерактивной карте исправлены недостающие шейдеры.

Так же для ПК-версия появился мод, который добавляет поддержку раскладки клавиатуры - теперь пользователям, которые предпочитают играть с клавиатуры и мышки, больше не придется запоминать раскладку в игре.

В этот раз разработчики решили наглядно продемонстрировать проделанную работу и представили скриншоты со сравнением до и после патча:

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Horrifing

Пока шлюшсони разродятся, потайные мужики уже сделают походу длс к ней)

3
Virus89

Интересно, как скоро на них подадут в суд и появятся новости о закрытии данного проекта от энтузиастов.

0
OnlyMad

Вот прям настолько не нужны эти эксклюзивы от Сони, что аж 100500-ое обновление самостоятельно для сырого слитого билда делают xD

0
User_200

Почему бы бладборн не портировать или тот же соулс ремастер. Скачал прошел удалил без покупки на 5000 рублей за игру 10 летней давности.

-4