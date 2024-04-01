Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила несколько обновлений

Бразильские разработчики неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 за прошедшую неделю выпустили два обновления для игры: 1.3.3 и 1.3.4, в которых создатели поправили многие неприятные баги, в том числе ряд проблем с шейдерами, которые встречались по ходу сюжетной компании.
Содержание патчей
- Глобальные исправления и новые шейдеры;
- Теперь можно играть с 60 кадрами в секунду с использованием режима Fidelity;
- Теперь можно выставить любое разрешение выше 1440p;
- Добавлена поддержка раскладки Xbox-геймпада;
- У врагов теперь правильные шейдеры, когда они получают удар током - больше они не будут белыми;
- Устранено размытие полноэкранных эффектов. Теперь их можно включить через настройки "Параметры > Визуальные эффекты > Полноэкранные эффекты включены";
- В существующие шейдеры внесены небольшие изменения;
- На интерактивной карте исправлены недостающие шейдеры.
Так же для ПК-версия появился мод, который добавляет поддержку раскладки клавиатуры - теперь пользователям, которые предпочитают играть с клавиатуры и мышки, больше не придется запоминать раскладку в игре.
В этот раз разработчики решили наглядно продемонстрировать проделанную работу и представили скриншоты со сравнением до и после патча:
Пока шлюшсони разродятся, потайные мужики уже сделают походу длс к ней)
Интересно, как скоро на них подадут в суд и появятся новости о закрытии данного проекта от энтузиастов.
Вот прям настолько не нужны эти эксклюзивы от Сони, что аж 100500-ое обновление самостоятельно для сырого слитого билда делают xD
Почему бы бладборн не портировать или тот же соулс ремастер. Скачал прошел удалил без покупки на 5000 рублей за игру 10 летней давности.