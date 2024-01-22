Новая утечка о Marvel's Spider-Man 2 раскрыла боссов-симбионтов, вырезанных из игры (спойлеры)

Утечки из Insomniac Games продолжают приносить новую информацию об играх студии. На этот раз мы узнали подробности о контенте, который, по всей видимости, был вырезан из Marvel's Spider-Man 2.
В Spider-Man 2, наряду с Веномом, также можно было увидеть симбионта Крика. Однако, похоже, изначально планировалось, что симбионты будут более заметными, и в игре появится вся группировка Фонда Жизни (Life Foundation). На просочившихся изображениях мы видим присутствие симбионтов Агония, Фейдж, Райот и Лэшер. Похоже, что именно они должны были стать для нас боссами в игре, так как на одном из изображений даже показана битва с Riot на ранних стадиях.
Документы также рассказывают о том, что Веном должен был появиться в начале сюжета, и мы получили бы адаптацию истории Веном: Беспокойство разделения (Venom: Separation Anxiety), где носитель Венома отделяется от своего симбионта и оказывается во власти квинтета Крика, Агония, Фейдж, Райот и Лэшер
Как мы знаем, в итоге эта история была полностью вырезана, и только Крик появился в финальной игре. Но многие симбионты попроще, разбросанные по городу, имеют окраску квинтета, что может быть остатком предыдущей версии.
Учитывая, что утечка информации о сольной игре про Венома уже произошла, кто знает, возможно, мы увидим возвращение к этому материалу в той или иной форме.
Мб еще длс будут
О, Желчный
В пауков современных не играл, интересно было бы посмотреть на более мрачное DLC про симбиотов по сравнению с оригиналом.
делали пробовали, и обосрались
х
"симбионтов" кринж
Ну такое