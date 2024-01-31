Новое DLC для Spider-Man 2? Sony проверяет терпение геймеров таинственным тизером "Coming Soon"

В официальном Twitter Sony появилось загадочное видео длительностью в несколько секунд с надписью "Скоро будет", что говорит о том, что в серии Spider-Man 2 готовится нечто большее. Это похоже не на обычный маркетинговый трюк, а на анонс чего-то большего. Остается только гадать, о чем пойдет речь.
Можно предположить, что речь идет о DLC для последней части Marvel's Spider-Man 2. Судить об этом пока рано, но третьей части нам точно не избежать.
Релиз Spider-Man 2 состоялся на PS5 - это экшен, в котором мы управляем двумя героями: Питером Паркером и Майлзом Моралесом. В игре представлена обширная сюжетная линия, в которой Человеку-пауку придется столкнуться с новыми и старыми врагами, такими как Веном, Кравен и Ящер. Игра использует все возможности консоли PS5, предлагая красивую графику и плавный геймплей.
Это не DLC, это нечто крупнее и масштабнее... это интервью со старшим гейм-директором и дизайн-директором второго Паука
ПК-версия?
Новую игру+ добавят?
Ходьбы dlc про Мэри Джейн где надо только стелсить
Просто
И чтобы можно было с помощью её супер-дупер шокера-пистолета ваншотнуть Галактуса, Таноса)
Я например хочу пройти нового паука на ютубе но только если он будет китайцем
Анонс ПК версии 100%
Опять паучок, ну сколько можно... Что-то новое будет?
Опять паучок в игре про паучка в группе новостей про паучка.....ВТФАК ИЗ ВИС???????? А новое...Росомахич будет. Люди хэ будут.