Новый патч 1.001.003 для Marvel's Spider-Man 2 исправляет ошибку c кубинским флагом

Insomniac Games выпустила патч 1.001.003 для Marvel's Spider-Man 2 для PlayStation 5, который исправляет очевидную ошибку с кубинским флагом в игре.

После выхода игры на прошлой неделе некоторые игроки правильно обнаружили, что в игре изображен кубинский флаг в доме Майлза Моралеса. Как многие из вас знают, Майлз и его мать — пуэрториканцы, и изображение неправильного флага вызвало бурю негодования. Insomniac признала очевидную ошибку и выпустила патч, исправляющий эту проблему. В Твиттере разработчик также извинился за такое неточное изображение в игре.

«Сегодняшний патч исправляет ошибку, из-за которой вместо флага Пуэрто-Рико неправильно отображался кубинский флаг», — пишет команда. «Мы понимаем, что точное представление имеет значение, и очень сожалеем об этой ошибке. Мы искренне извиняемся и будем добиваться большего в будущем».

Помимо исправления флага в доме Майлза, этот новый патч также повышает стабильность и устраняет проблему, из-за которой логотип Паука в The Amazing 2 Suit выглядел слишком ярким. Кроме того, обновление устраняет проблему, из-за которой модели не загружались должным образом после длительных игровых сессий. Вы можете ознакомиться с официальными примечаниями к патчу здесь.