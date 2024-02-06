Разработчики Marvel's Spider-Man 2 все еще работают над режимом "Новая игра +"

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2 порадовал игроков на PlayStation 5 еще в октябре прошлого года. Игра получила восторженные отзывы геймеров и многомиллионные продажи за первые несколько недель после выхода. Многие пользователи уже давно успели пройти сиквел приключений Человека-паука, однако большая часть игроков все еще ждет обновления для игры, которое принесет новый контент. В частности их интересует режим "Новой игры+", и разработчики из Insomniac Games рассказали, когда его стоит ждать.
В недавнем выпуске дневника разработчиков студия Insomniac Games сообщила, что продолжает работать над патчами для Marvel's Spider-Man 2. Прямо сейчас команда трудится над обновлением, которое должно принести несколько приятных нововведений в общий функционал игры, а также исправлений для игрового процесса. Вместе с этим обновление должно добавить "Новую игру+", которая позволит повторно пройти экшен с сохраненным прогрессом улучшений костюма и навыков.
Как отметили в Insomniac Games, они не готовы огласить точные сроки выхода обновления. Работа над апдейтом все еще идет. Авторы хотят убедиться в правильном балансе "Новой игры+", поэтому о его включении в игре будет объявлено, как только он будет полностью готов. Согласно оптимистичным прогнозам, это может произойти уже в течение нескольких недель.