Sony: продано 10 млн копий Marvel's Spider-Man 2 и 54.8 миллиона консолей PlayStation 5

Корпорация Sony опубликовала отчет за третий квартал финансового года, завершившийся 31 декабря 2023 года. Выручка Sony составила $25 миллиардов, что на 22% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Операционная прибыль увеличилась на 10%, достигнув $310 миллионов.
Игровое подразделение компании продемонстрировало выручку на уровне $9.67 миллиарда, что незначительно превышает прошлогодний показатель. В то же время операционная прибыль уменьшилась примерно на четверть, составив $575 миллионов.
Вот несколько дополнительных статистических данных:
- Поставки PS5 превысили 54,8 миллиона консолей по всему миру
- По состоянию на 31 декабря 2023 года в сети PlayStation Network насчитывается 123 миллиона ежемесячных активных пользователей, что на 11 миллионов больше, чем 112 миллионов активных пользователей за тот же период предыдущего финансового года.
- За три месяца, закончившихся 31 декабря 2023 года, было продано 89,7 млн единиц программного обеспечения для PlayStation 5 и PlayStation 4, что на 3,2 млн больше, чем 86,5 млн единиц за аналогичный период предыдущего финансового года. 16,2 миллиона единиц составили игры от первого лица, что на 4,6 миллиона меньше, чем 20,8 миллиона единиц, проданных за тот же период предыдущего финансового года. 66 процентов продаж программного обеспечения пришлось на цифровые загрузки игр, что на четыре процента больше, чем за тот же период предыдущего финансового года.
- По состоянию на 4 февраля 2024 года игра Marvel's Spider-Man 2 разошлась тиражом в 10 миллионов копий.