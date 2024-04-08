Утечка: концепт-арт Жука, предстоящего аногониста из DLC в Marvel's Spider-Man 2

Мы уже знаем, что для Marvel's Spider-Man 2 выйдут DLC. После утечки информации о том, что первое DLC будет посвящено "Жуку", в недавнем обновлении игры, когда Insomniac Games по ошибке оставила активным меню разработчиков, эта новость подтвердилась.
И вот теперь новая утечка концепт-арта от Insomniac Games показала то, как будет выглядеть Жук. Согласно утечке, злодейкой окажется Дженис Линкольн, дочь Могильщика. Как уже сообщалось ранее, в арке о Жуке будет девять уникальных миссий, в том числе финальная схватка со злодейкой.
Кроме того, согласно информации из утечек, в DLC появятся новые типы врагов, с которыми Питер и Майлз столкнутся в ходе кампании, а также новые разблокируемые костюмы для каждого из героев.
Изначально сообщалось, что DLC к Marvel's Spider-Man 2 будут доступны игрокам бесплатно, при этом в каждом из них будут новые миссии и битвы с боссами. Но этим материалам уже несколько лет, а значит, планы вполне могли измениться. Поэтому нам придется дождаться официальных сообщений от Insomniac Games.
Тебе не кажется что синий жук это даже звучит как анекдот?
Не жук а жучиха)