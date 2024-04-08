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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 720 оценок

Утечка: концепт-арт Жука, предстоящего аногониста из DLC в Marvel's Spider-Man 2

Gruz_
Новости

Мы уже знаем, что для Marvel's Spider-Man 2 выйдут DLC. После утечки информации о том, что первое DLC будет посвящено "Жуку", в недавнем обновлении игры, когда Insomniac Games по ошибке оставила активным меню разработчиков, эта новость подтвердилась.

И вот теперь новая утечка концепт-арта от Insomniac Games показала то, как будет выглядеть Жук. Согласно утечке, злодейкой окажется Дженис Линкольн, дочь Могильщика. Как уже сообщалось ранее, в арке о Жуке будет девять уникальных миссий, в том числе финальная схватка со злодейкой.

Кроме того, согласно информации из утечек, в DLC появятся новые типы врагов, с которыми Питер и Майлз столкнутся в ходе кампании, а также новые разблокируемые костюмы для каждого из героев.

Изначально сообщалось, что DLC к Marvel's Spider-Man 2 будут доступны игрокам бесплатно, при этом в каждом из них будут новые миссии и битвы с боссами. Но этим материалам уже несколько лет, а значит, планы вполне могли измениться. Поэтому нам придется дождаться официальных сообщений от Insomniac Games.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Тебе не кажется что синий жук это даже звучит как анекдот?

1
In_live

Не жук а жучиха)

0