Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 194 оценки

В Marvel's Spider-Man 2 будут кровь и жестокие сцены

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butcher69
Новости

Marvel's Spider-Man 2, вторая часть серии от Insomniac Games, выходит через несколько месяцев, и сегодня игра получила возрастную оценку от ESRB.

В описании к рейтингу говорится, что игроки могут стать свидетелями некоторых жестоких сцен — например, в одной из них героя будут душить до смерти. Также в игре будет присутствовать кровь из-за использования врагами огнестрельного оружия, а "легкие ругательства" могут ранить чувствительные уши юных игроков и поэтому у игры рейтинг T для подростков (от 13 лет).

Краткое описание рейтинга также не дает никакой новой информации об игре, рассказывая о том, что Питер Паркер и Майлз Моралес являются играбельными, что они могут использовать специальные атаки на основе симбиота и электричества, что некоторые враги вооружены огнестрельным оружием, что они занимаются торговлей наркотиками и слегка ругаются, что является частью типичного дня из жизни любого супергероя.

Marvel's Spider-Man 2 выходит на PlayStation 5 по всему миру 20 октября.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Taicho
будут жестокие сцены

Значит стелс моменты за рыжулю все-таки остались

3
Newworld_DESTROYER

секс

1
Monk78

Серьезно? Рейтинг T - жестокие сцены. Нас ждет сказка, в духе фильмов Марвел.

1
Huntress_2BSEX

а секс? а Мэри Джейн?а Кошка?

0