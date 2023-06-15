В Marvel's Spider-Man 2 будут кровь и жестокие сцены ©

Marvel's Spider-Man 2, вторая часть серии от Insomniac Games, выходит через несколько месяцев, и сегодня игра получила возрастную оценку от ESRB.

В описании к рейтингу говорится, что игроки могут стать свидетелями некоторых жестоких сцен — например, в одной из них героя будут душить до смерти. Также в игре будет присутствовать кровь из-за использования врагами огнестрельного оружия, а "легкие ругательства" могут ранить чувствительные уши юных игроков и поэтому у игры рейтинг T для подростков (от 13 лет).

Краткое описание рейтинга также не дает никакой новой информации об игре, рассказывая о том, что Питер Паркер и Майлз Моралес являются играбельными, что они могут использовать специальные атаки на основе симбиота и электричества, что некоторые враги вооружены огнестрельным оружием, что они занимаются торговлей наркотиками и слегка ругаются, что является частью типичного дня из жизни любого супергероя.

Marvel's Spider-Man 2 выходит на PlayStation 5 по всему миру 20 октября.