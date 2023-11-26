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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 529 оценок

В Marvel's Spider-Man 2 использовали лишь небольшую часть записанных реплик Венома

butcher69
Новости

Тони Тодд, актер, озвучивший Венома в игре Marvel's Spider-Man 2, рассказал, что Insomniac Games использовала в игре только 10% диалогов, записанных им во время съемок.

Эта деталь всплыла во время интервью на прошедшей ночью выставке San Franciso Fan Expo, где актер озвучивания рассказал о том, что в действительности лишь малая часть диалогов, созданных для симбиота, была впоследствии использована в сюжете.

Еще одна интересная деталь, о которой рассказал Тодд, заключается в том, что некоторые из неиспользованных реплик касались сцен с Майлзом, использующим костюм Симбионта.

Это наводит на мысль, что, возможно, Insomniac Games рассматривала различные сценарии развития сюжета Венома в процессе производства, в результате чего попросила Тодда сделать больше шуток, чем это было необходимо на самом деле. В конце концов, креативный директор подтвердил, что студия изначально рассматривала альтернативные формы симбиота, включая ту, в которой он берет под контроль Песочного Человека.

С другой стороны, некоторые фанаты уже путешествуют в своем воображении, представляя себе возможный спин-офф или DLC для Marvel's Spider-Man 2 с Веномом в главной роли.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
FatalleZ

Ниже спойлер к сюжету.

Спойлер

Было бы неплохо увидеть как Веном захватил Крэйвена, но он почему-то предпочел остаться с Гарри.

Что касаемо отдельного спин-оффа про Венома - маловероятно, а вот про Синди - запросто.

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