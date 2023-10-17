В сети появилось сравнение графических режимов в Marvel's Spider-Man 2

В эту пятницу консольные геймеры получат возможность ознакомиться с одним из лучших творений этого года, доступным исключительно на PlayStation 5. Insomniac Games подготовила два графических режима, и последнее сравнение позволяет нам наглядно увидеть различия между ними.
Insomniac Games постоянно выпускает на консоли PlayStation все больше игр, использующих потенциал устройств Sony. В случае с игрой Marvel's Spider-Man 2 мы можем рассчитывать на довольно хорошую графику, но, как многие журналисты показывали ранее, разработчики позаботились о том, чтобы в полной мере использовать потенциал SSD-накопителей.
В последнем материале, подготовленном ElAnalistaDeBits, показаны различия в двух режимах - производительности и качества. Разработчики также подготовили возможность включения 120 Гц и VRR, поэтому в некоторые моменты автор материала показывает четыре версии Нью-Йорка.
В Spider-Man 2 трассировка лучей присутствует во всех режимах, что, несомненно, говорит о том, что разработчики проделали действительно большую работу по использованию PlayStation 5 - разумеется, в зависимости от выбранных опций отражения будут представлять лучшее или худшее качество.
В 4к
А если нету VRR и включить 120герц в режиме качества,я так понял игра будет идти в 40фпс?
В игре есть режим, который позволяет убрать ограничение на частоту кадров. 70-80 кадров с опцией vrr uncaped.
В целом, игра хорошо оптимизирована, это радует
Ну так в игре графика, не прям прорывная
Да и 4к в ней нет, проседает до 1440п
Цвета что ли меняются?)))
Режим качества весьма хорош, а вот HDR странный, много засветов, в прошлых такого не было, наверное патчами исправят.
Странный HDR был только в RDR2, по обратной совместимости на PS5 выглядел как будто пакет прозрачный на экран натянули, было куча засветов и мыла(думал проблемы с телеком), но после замены на новый Samsung QE65QN90AAUX, спустя год я решил вернутся в игру, но ничего не поменялось, а тут все хорошо смотрится, так что в сравнении с рдр все еще неплохо... Кстати если кто встречался с такой проблемой на PS5 в RDR2, смогли ли решить её? Потому что я нет, все игры работают без проблем, ну кроме RDR, техподдержка молчит вообще по этому поводу...
в RDR2 по умолчанию HDR настроен так, чтобы сделать максимально мягкую, естественную картинку, слабоконтрастную, без резких теней, это стилистическая задумка у них такая. На ПК можно использовать сторонний HDR, на консоли только таким довольствоваться.