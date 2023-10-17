В сети появилось сравнение графических режимов в Marvel's Spider-Man 2 ©

В эту пятницу консольные геймеры получат возможность ознакомиться с одним из лучших творений этого года, доступным исключительно на PlayStation 5. Insomniac Games подготовила два графических режима, и последнее сравнение позволяет нам наглядно увидеть различия между ними.

Insomniac Games постоянно выпускает на консоли PlayStation все больше игр, использующих потенциал устройств Sony. В случае с игрой Marvel's Spider-Man 2 мы можем рассчитывать на довольно хорошую графику, но, как многие журналисты показывали ранее, разработчики позаботились о том, чтобы в полной мере использовать потенциал SSD-накопителей.

В последнем материале, подготовленном ElAnalistaDeBits, показаны различия в двух режимах - производительности и качества. Разработчики также подготовили возможность включения 120 Гц и VRR, поэтому в некоторые моменты автор материала показывает четыре версии Нью-Йорка.

В Spider-Man 2 трассировка лучей присутствует во всех режимах, что, несомненно, говорит о том, что разработчики проделали действительно большую работу по использованию PlayStation 5 - разумеется, в зависимости от выбранных опций отражения будут представлять лучшее или худшее качество.