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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 350 оценок

В Сиднее появился грузовик, привязанный паутиной, в честь выхода Marvel's Spider-Man 2

monk70
Новости

Marvel's Spider-Man 2 сегодня дебютировала в магазинах по всему миру, и Sony сочла целесообразным отпраздновать запуск в Австралии, установив в Сиднее грузовик, подвешенный в воздухе.

Таким образом, после 3D-билбордов новый рекламный трюк Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует одну из сцен, когда герой использует свою паутину, чтобы остановить мчащийся грузовик, прежде чем он сможет причинить вред прохожим.

Последний рекламный ход Sony подтверждает стремление японской компании массово продвигать запуск Marvel’s Spider-Man 2, которая, по всей видимости, также получит комплект с PS5.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AndralStormborn

Креативно, то зачем - кто хочет поиграть и так знает и поиграет.

1
ckott4

А кто не знает, тот узнает и заскамится

-1
AndralStormborn ckott4

Кто действительно хочет играть игры - следит за игровыми новостями.

1
ckott4 AndralStormborn

А кто не знает ничего? Как таких заскамить? Ты специально дурачка врубаешь, типа что такое реклама для мамонтов, или что?

0
KleptomaniacalAlbert

что-то много пауков развелось

1