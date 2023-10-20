В Сиднее появился грузовик, привязанный паутиной, в честь выхода Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 сегодня дебютировала в магазинах по всему миру, и Sony сочла целесообразным отпраздновать запуск в Австралии, установив в Сиднее грузовик, подвешенный в воздухе.

Таким образом, после 3D-билбордов новый рекламный трюк Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует одну из сцен, когда герой использует свою паутину, чтобы остановить мчащийся грузовик, прежде чем он сможет причинить вред прохожим.

Последний рекламный ход Sony подтверждает стремление японской компании массово продвигать запуск Marvel’s Spider-Man 2, которая, по всей видимости, также получит комплект с PS5.