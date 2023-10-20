В Сиднее появился грузовик, привязанный паутиной, в честь выхода Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 сегодня дебютировала в магазинах по всему миру, и Sony сочла целесообразным отпраздновать запуск в Австралии, установив в Сиднее грузовик, подвешенный в воздухе.
Таким образом, после 3D-билбордов новый рекламный трюк Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует одну из сцен, когда герой использует свою паутину, чтобы остановить мчащийся грузовик, прежде чем он сможет причинить вред прохожим.
Последний рекламный ход Sony подтверждает стремление японской компании массово продвигать запуск Marvel’s Spider-Man 2, которая, по всей видимости, также получит комплект с PS5.
Креативно, то зачем - кто хочет поиграть и так знает и поиграет.
А кто не знает, тот узнает и заскамится
Кто действительно хочет играть игры - следит за игровыми новостями.
А кто не знает ничего? Как таких заскамить? Ты специально дурачка врубаешь, типа что такое реклама для мамонтов, или что?
что-то много пауков развелось