Работа над Marvel's Spider-Man 2 завершена, основная команда Insomniac Games переключается на игру про Росомаху ©

Разработчики из студии Insomniac Games наконец-то завершили основную часть разработки Marvel's Spider-Man 2 и закончили его полировку. На это намекает активный переход ключевых создателей на другой важный проект команды — Marvel's Wolverine. Судя по всему, новый супергеройский экшен про Росомаху намерены выпустить уже до конца 2024 года.

Официально представители Insomniac Games пока не комментировали состояние Marvel's Spider-Man 2 и переход основных сотрудников в разработку Marvel's Wolverine. Но об этом активно сообщают сами разработчики в социальных сетях или в своих портфолио на LinkedIn. Внимательные пользователи обратили внимание, что большинство разработчиков, совсем недавно работавших над Marvel's Spider-Man 2, полностью перешли на разработку Marvel's Wolverine. В частности, стало известно, что кинематографический аниматор Marvel's Spider-Man 2 Томми Манн, подаривший игрокам эффектный трейлер игры, теперь трудится над чем-то подобным и для экшена про Росомаху.

Зарубежные издания предполагают, что Marvel's Wolverine уже точно перешел на средний этап разработки, и производство игры находится примерно на финальной стадии. Переход основных разработчиков Insomniac Games с Marvel's Spider-Man 2 должен значительно ускорить создание новой игры. Вероятно, уже в начале следующего года мы сможем увидеть полноценный трейлер Marvel's Wolverine с уже установленной датой релиза.

Marvel's Wolverine создается для PlayStation 5, но по аналогии с Marvel's Spider-Man позднее может добраться и до ПК.