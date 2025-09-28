Росомаха на улицах Токио: Insomniac Games показала новый скриншот Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games поделилась новым скриншотом из предстоящей Marvel's Wolverine. На скриншоте представлен Росомаха, который сражается с врагами на улицах Токио.

Сюжет игры затронет темное прошлое Росомахи. На своём пути Логану предстоит сражаться с опасными врагами в лице фракции Риверс и встретить культовых персонажей в лице Мистик и Красного Омеги.

Marvel's Wolverine выйдет на PS5 в 2026 году.