Росомаха на улицах Токио: Insomniac Games показала новый скриншот Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games поделилась новым скриншотом из предстоящей Marvel's Wolverine. На скриншоте представлен Росомаха, который сражается с врагами на улицах Токио.
Сюжет игры затронет темное прошлое Росомахи. На своём пути Логану предстоит сражаться с опасными врагами в лице фракции Риверс и встретить культовых персонажей в лице Мистик и Красного Омеги.
Marvel's Wolverine выйдет на PS5 в 2026 году.
Это момент из трейлера , ничего нового
враги как будто те же что и в человеке пауке )
Marvel's Wolverine-это рескин Челпука, только без полётов на паутине, но с расчлененкой.
Неинтересный сюжет с повесткой гарантирую!
Дык разрабы те же)
Игру, пожалуй, стоит ждать. Выглядит эффектно.
В первую очередь, ждут владельцы 5-й плойки
Учитывая тенденции, на ПК сольют максимум через год.
По последним новостям, Sony вероятно пересмотрит свою политику, и увеличит время между релизом на плойке и ПК
Кровь и расчленённка это круто. На этом, всё.