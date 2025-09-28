ЧАТ ИГРЫ
Marvel's Wolverine Осень 2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 240 оценок

Росомаха на улицах Токио: Insomniac Games показала новый скриншот Marvel's Wolverine

AceTheKing AceTheKing

Студия Insomniac Games поделилась новым скриншотом из предстоящей Marvel's Wolverine. На скриншоте представлен Росомаха, который сражается с врагами на улицах Токио.

Сюжет игры затронет темное прошлое Росомахи. На своём пути Логану предстоит сражаться с опасными врагами в лице фракции Риверс и встретить культовых персонажей в лице Мистик и Красного Омеги.

Marvel's Wolverine выйдет на PS5 в 2026 году.

19
9
Комментарии:  9
Giggity

Это момент из трейлера , ничего нового

5
Деиман

враги как будто те же что и в человеке пауке )

3
DemandingRufus

Marvel's Wolverine-это рескин Челпука, только без полётов на паутине, но с расчлененкой.

Неинтересный сюжет с повесткой гарантирую!

8
K0t Felix

Дык разрабы те же)

1
Олег Дудин

Игру, пожалуй, стоит ждать. Выглядит эффектно.

1
K0t Felix

В первую очередь, ждут владельцы 5-й плойки

Олег Дудин K0t Felix

Учитывая тенденции, на ПК сольют максимум через год.

1
K0t Felix Олег Дудин

По последним новостям, Sony вероятно пересмотрит свою политику, и увеличит время между релизом на плойке и ПК

3
LoKKi_SKY

Кровь и расчленённка это круто. На этом, всё.

1