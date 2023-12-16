Слух: в игре о Росомахе от Insomniac покажут Вторую мировую войну

Пользователи Reddit считают, что экшен Marvel’s Wolverine может частично показать приключения мутанта Росомахи в период Второй мировой войны. Такие выводы основаны на некоторых фотографиях, слитых в сеть хакерами.

В частности, на изображениях видно разрушенные укрепления времен войны. На фото показаны бункер и бывшая штаб-квартира японской армии на острове Пелелиу.

Геймеры предполагают, что если эти данные правдивы, и разработчики действительно собираются показать Вторую Мировую, это будет подано в виде флешбэков Росомахи. Учитывая, что Логан фактически бессмертен и никто не знает его точный возраст, он мог участвовать в разных исторических конфликтах.

Другие игроки вспоминают, что в начале фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» уже была похожая сцена, в которой Росомаха и Саблезубый сражаются бок о бок на полях Гражданской войны в США, Первой и Второй мировых и войны во Вьетнаме.

Хакеры из группировки Rhysida взломали Insomniac в декабре 2023 года. Они похитили личные данные сотрудников, внутренние электронные письма и конфиденциальные документы, в которых и отыскали информацию о Marvel’s Wolverine, а также о новых играх про Человека-паука. Компания Sony уже занялась расследованием утечки.