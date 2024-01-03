В релизной версии Marvel's Wolverine будет динамическая система повреждения тел и регенерация

С момента утечки документов Insomniac прошло уже несколько недель, однако пользователи продолжают делать в них любопытные находки.
Утекший геймплей из вертикального среза Marvel's Wolverine оставил неоднозначные впечатления у пользователей: многие посмотревшие ругали боевую систему ранней версии игры, отмечая малое количество крови, повреждений у врагов и Логана, а так же отсутствие системы регенерации, которая была в X-Men Origins: Wolverine от Activision.
Однако похоже что в релизной версии игры с этим всё будет куда лучше. Согласно утекшему слайду с ключевыми особенностями проекта, которыми Insomniac по всей видимости хвасталась перед Sony, игра будет содержать следующие особенности:
- Разрушение 2.0: Иерархическое разрушение;
- Повреждения в реальном времени и регенерацию;
- Качественные лицевые анимации, мышцы и физику тканей (упомянуто качество на уровне фильмов);
- Глобальное освещение в реальном времени;
- Динамическую погоду и листву;
- 60 кадров в секунду с RT;
- Использование фотограмметрии при разработке;
- AI апскейлинг на базе машинного обучения;
- Динамика жидкостей;
- Деформация поверхностей, а именно снега и грязи;
- Улучшение управление персонажем (по всей видимости имеется в виду относительно их предыдущих проектов).
То есть все то, что уже было в отличной игре 2009 года хотя вряд ли инсомниак смогут показать такую же расчлененку, у них паук с рейтингом teen вышел и тут так же будет, так что все что они описывают это сказки, они слишком соевые что бы показать как росомаха отрывает голову когтями
О какой справедливости может быть речь, если это ранняя версии игры. Вот когда в релизной будут косяки и тупые игровые механики тогда и можно справедливо поливать грязью.
согласен
Просто эти пользователи иди*ты. Как можно оценивать игру по таким билдам, которые находятся на уровне прототипов и не более того?
Ещë бы этого всего не было в 24.