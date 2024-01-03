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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 133 оценки

В релизной версии Marvel's Wolverine будет динамическая система повреждения тел и регенерация

AceTheKing
Новости

С момента утечки документов Insomniac прошло уже несколько недель, однако пользователи продолжают делать в них любопытные находки.

Утекший геймплей из вертикального среза Marvel's Wolverine оставил неоднозначные впечатления у пользователей: многие посмотревшие ругали боевую систему ранней версии игры, отмечая малое количество крови, повреждений у врагов и Логана, а так же отсутствие системы регенерации, которая была в X-Men Origins: Wolverine от Activision.

Однако похоже что в релизной версии игры с этим всё будет куда лучше. Согласно утекшему слайду с ключевыми особенностями проекта, которыми Insomniac по всей видимости хвасталась перед Sony, игра будет содержать следующие особенности:

  • Разрушение 2.0: Иерархическое разрушение;
  • Повреждения в реальном времени и регенерацию;
  • Качественные лицевые анимации, мышцы и физику тканей (упомянуто качество на уровне фильмов);
  • Глобальное освещение в реальном времени;
  • Динамическую погоду и листву;
  • 60 кадров в секунду с RT;
  • Использование фотограмметрии при разработке;
  • AI апскейлинг на базе машинного обучения;
  • Динамика жидкостей;
  • Деформация поверхностей, а именно снега и грязи;
  • Улучшение управление персонажем (по всей видимости имеется в виду относительно их предыдущих проектов).
21
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

То есть все то, что уже было в отличной игре 2009 года хотя вряд ли инсомниак смогут показать такую же расчлененку, у них паук с рейтингом teen вышел и тут так же будет, так что все что они описывают это сказки, они слишком соевые что бы показать как росомаха отрывает голову когтями

16
AngiFes
многие посмотревшие справедливо ругали боевую систему ранней версии игры,

О какой справедливости может быть речь, если это ранняя версии игры. Вот когда в релизной будут косяки и тупые игровые механики тогда и можно справедливо поливать грязью.

10
ImaginaryEliot

согласен

0
PolGhost
Утекший геймплей из вертикального среза Marvel's Wolverine оставил неоднозначные впечатления у пользователей: многие посмотревшие ругали боевую систему ранней версии игры, отмечая малое количество крови, повреждений у врагов и Логана, а так же отсутствие системы регенерации, которая была в X-Men Origins: Wolverine от Activision.

Просто эти пользователи иди*ты. Как можно оценивать игру по таким билдам, которые находятся на уровне прототипов и не более того?

3
alexhistory

Ещë бы этого всего не было в 24.

0