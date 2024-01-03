В релизной версии Marvel's Wolverine будет динамическая система повреждения тел и регенерация

С момента утечки документов Insomniac прошло уже несколько недель, однако пользователи продолжают делать в них любопытные находки.

Утекший геймплей из вертикального среза Marvel's Wolverine оставил неоднозначные впечатления у пользователей: многие посмотревшие ругали боевую систему ранней версии игры, отмечая малое количество крови, повреждений у врагов и Логана, а так же отсутствие системы регенерации, которая была в X-Men Origins: Wolverine от Activision.

Однако похоже что в релизной версии игры с этим всё будет куда лучше. Согласно утекшему слайду с ключевыми особенностями проекта, которыми Insomniac по всей видимости хвасталась перед Sony, игра будет содержать следующие особенности: