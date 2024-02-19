В сети появился новый трейлер игры Marvel's Wolverine, найденный в файлах Insomniac

Несмотря на то, что утечка данных с внутренними файлами Insomniac Games произошла ещё в прошлом году, её масштабы действительно впечатляют. Сегодня пользователи смогли обнаружить в слитых файлах внутренний трейлер Marvel's Wolverine, который был найден в презентации для компании Sony.

В трейлере показаны локации, которые были в утекшем билде игры, однако для презентации издателю разработчик поработал над трейлером и показал в нем то, как примерно будет выглядеть игра у игроков, добавив в него уже готовые сюжетные и геймплейные моменты со спецэффектами.

Судя по утекшим документам, релиз игры состоится в 2026-м году для PS5, а после этого игра выйдет ещё и на PC.