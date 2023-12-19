В сети появился список актеров, персонажей и первые концепт-арты из Marvel's Wolverine от Insomniac Games

Как сообщалось несколько дней назад, компания Insomniac Games подверглась хакерской атаке. Точнее, это было ransomware - тип атаки, при которой похищаются конфиденциальные данные, а компания должна заплатить, чтобы получить их обратно. Выкупа не последовало, поэтому хакеры начали выкладывать данные в открытый доступ.

Прежде чем читать дальше, обратите внимание, что в этой статье будут содержаться возможные крупные спойлеры к предстоящей игре.

Marvel's Wolverine - арты персонажей и актеры озвучки на английском языке (помните о возможных спойлерах - в данном случае речь идет о персонажах, которые будут в игре);

Стоит также отметить, что один из документов - это соглашение Sony с Marvel по игре о Росомахе. Всего соглашение охватывает три игры по "Людям Икс", а это значит, что позже мы должны получить еще два проекта.