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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8 114 оценок

В сети появился список актеров, персонажей и первые концепт-арты из Marvel's Wolverine от Insomniac Games

butcher69
Новости

Как сообщалось несколько дней назад, компания Insomniac Games подверглась хакерской атаке. Точнее, это было ransomware - тип атаки, при которой похищаются конфиденциальные данные, а компания должна заплатить, чтобы получить их обратно. Выкупа не последовало, поэтому хакеры начали выкладывать данные в открытый доступ.

Прежде чем читать дальше, обратите внимание, что в этой статье будут содержаться возможные крупные спойлеры к предстоящей игре.

Marvel's Wolverine - арты персонажей и актеры озвучки на английском языке (помните о возможных спойлерах - в данном случае речь идет о персонажах, которые будут в игре);

+ ещё 7 картинок

Стоит также отметить, что один из документов - это соглашение Sony с Marvel по игре о Росомахе. Всего соглашение охватывает три игры по "Людям Икс", а это значит, что позже мы должны получить еще два проекта.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Филипп Антониади

Актер озвучки Логана не Стивен Блюм - новость фейк

0
LogicDisciple

Джин Грей в игре уродина...дело паука живо!

0
HITMAN 5

трубец!

-2