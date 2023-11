Новый постер и подробности следующей части Mass Effect

Под конец дня N7 студия BioWare решила также порадовать фанатов Mass Effect новым постером следующей части. На нем изображен потенциальный главный герой с весьма стильной броней для бойца Альянса. Помимо этого на постере можно увидеть:

Клуб очень похожий на «Чистилище» из Mass Effect 3. Ранее в прошлом году разработчики подтвердили, что в новой части мы сможем посетить локации из оригинальной трилогии.

Множество знакомых рас из Млечного Пути, включая волусов, кварианцев и ханаров, которых не было в Andromeda.

Пришельца расы Ангара из галактики Андромеды. Можно предположить, что будет построен сверхмощный ретранслятор, позволяющий путешествовать между галактиками. Это также подтверждает, что события развернутся как минимум в 29 веке.

Синтетика в наряде. Возможно, что это какой-нибудь робот или гет. Наличие самих гетов в игре было подтверждено в прошлом году.

Персонаж на постере может являться не просто человеком, а полусинтетиком. Это может дать игре больше геймплейных возможностей.

Руководитель разработки Майкл Гэмбл подтвердил, что арт-директор оригинальной трилогии также работает над новой частью.

Вышедший тизер был сделан на движке игры (предположительно, Unreal Engine 5).

Нарративным директором новой части Mass Effect выступает Мэри ДеМарль (Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided и Marvel's Guardians of the Galaxy). Разработка проекта продолжается.