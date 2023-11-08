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Mass Effect 5 TBA
8 318 оценок

Новый постер и подробности следующей части Mass Effect

Flimpten
Новости

Под конец дня N7 студия BioWare решила также порадовать фанатов Mass Effect новым постером следующей части. На нем изображен потенциальный главный герой с весьма стильной броней для бойца Альянса. Помимо этого на постере можно увидеть:

  • Клуб очень похожий на «Чистилище» из Mass Effect 3. Ранее в прошлом году разработчики подтвердили, что в новой части мы сможем посетить локации из оригинальной трилогии.
  • Множество знакомых рас из Млечного Пути, включая волусов, кварианцев и ханаров, которых не было в Andromeda.
  • Пришельца расы Ангара из галактики Андромеды. Можно предположить, что будет построен сверхмощный ретранслятор, позволяющий путешествовать между галактиками. Это также подтверждает, что события развернутся как минимум в 29 веке.
  • Синтетика в наряде. Возможно, что это какой-нибудь робот или гет. Наличие самих гетов в игре было подтверждено в прошлом году.
  • Персонаж на постере может являться не просто человеком, а полусинтетиком. Это может дать игре больше геймплейных возможностей.
  • Руководитель разработки Майкл Гэмбл подтвердил, что арт-директор оригинальной трилогии также работает над новой частью.
  • Вышедший тизер был сделан на движке игры (предположительно, Unreal Engine 5).

Нарративным директором новой части Mass Effect выступает Мэри ДеМарль (Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided и Marvel's Guardians of the Galaxy). Разработка проекта продолжается.

Полноценный постер в высоком разрешении
Полноценный постер в высоком разрешении
18
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SULIK 712

по силуэту это-она,или оно

6
KANSERVATOR

и под маской шоколадка

2
WARWAR556

гг баба нигер будет

4
Sidorovich12

Забыл добавить бородатая баба нигер гей.

4
ratte88

Полоумные хейтерки на месте. В любой игре биоваров кастомный ГГ. То что все шаблон приняли на канон - вопро уже второй.

-6
kidchegi

по мне так на стиль курток из CP77 похоже

2
AlexMort

Мне плащ, плащ Тейна Криоса напомнил, если бы не логотипы N7, так бы и подумал

1
Flimpten

Некоторые уже подметили, что перс немного смахивает на Дженсена, которого собственно и написала новая сценаристка массыча. Плюс на пушку навешан глушак, возможно гг тоже будет не просто солдатом, а агентом

2
askazanov

Ждём....

0