Анонс нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech приняла решение вдохнуть новую жизнь в культовую трилогию, используя передовые технологии для создания максимально реалистичного и захватывающего звукового сопровождения с помощью Нейросетевой озвучки. Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, собранные в Mass Effect Legendary Edition, получат совершенно новое звучание, сохраняя при этом дух и атмосферу оригинальных игр.
Работа над Нейросетевой озвучкой Mass Effect Legendary Edition – это сложный и кропотливый процесс, требующий не только технических знаний, но и глубокого понимания вселенной Mass Effect. Важно не просто создать "звук", а передать характер каждого персонажа, подчеркнуть эмоциональную окраску каждой сцены, чтобы максимально вовлечь игрока в происходящее на экране.
Точная дата выхода озвучки пока не известна, но команда призывает следить за обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы. Нейроозвучка Mass Effect Legendary Edition обещает стать значимым событием для всех поклонников серии
Ожидание может быть томительным, и поэтому команда постарается регулярно делиться с вами новостями о ходе разработки. Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать о прогрессе проекта и дате выхода озвучки для Mass Effect Legendary Edition. Результат превзойдет все ваши ожидания и подарит незабываемые впечатления от любимой вселенной!
Круто, не слушайте всяких там зажравшихся бездарей, пускай идут пиндосовский дальше слушать, их сраный язык им уши не режет
Спасибо за коментарий. Ценим вашу поддержку.
согласен, особенно дебилы, которые говорят, что вообще не нужен перевод, там теряется интонация, актерская игра.
Да что ты говоришь, думаешь это русской нейросетью озвучено?
Фига ты заряженный патриот. Зачем тебе пиндосовская игра? Иди Смуту еще раз пройди, там и игра отечественная и язык родной.
Фига ты разряженый патриот, иди ка ты на зарубежные сайты...
Лично меня и текущее качество устраивает. С удовольствием перепрошел бы трилогию. Желаю команде озвучки всяческих успехов. 👍
Спасибо вам, за вашу поддержку!
потом сделайте для рдр2 тоже, если есть возможность.
Мы не можем этого обещать, но и браться за другие проекты не будем. Нам важно выпустить Mass Effect. По поводу потом, будет видно.
Спасибо и Вам за труд!
Спасибо и удачи Вам в этом не простом деле. Лично меня все устраивает, некогда не любил отвлекаться на субтитры. Опять же, лично мне кажется забавным слушать диалоги с акцентом :-))
Мы это исправим. Постараемся улучшить все аспекты! Спасибо вам за поддержку!
Да если честно и так все круто! И все же это радует, что Вы настолько серьезно решили подойти к этому делу. Мне всегда нравилась эта трилогия, с удовольствием ее перепройду в Вашей озвучке. Еще раз спасибо!
Всегда пожалуйста. Вы даёте надежду и повод стараться ещё больше!
Да неужели озвучку сделают, славу господи.
Не знаю как другим, но мне нравится! Эта озвучка во 100 раз лучше той, которая была в первой части! Ценители оригинала, успокойтесь! Никто никого не будет заставлять ставить русскую озвучку. А остальным хочется чего-то новенького. Уважайте чужой труд!
DarkSpeech, не обращайте внимание на ворчунов, всем не угодишь. Истинные фаны ждут)) Желаю вам успехов!
Спасибо за ваш комментарий. Будем стараться!
Очередная нейроозвучка где опять берут оригинальный голос и тренируют на нем нейросетку.Ну зачем вы это делаете?Фонетика же разная, вы же сами слышите как неестественно звучат слова а особенно буква 'ш'
Отстаньте от оригинальных голосов, подберите похожие из русскоязычных...
Спасибо за комментарий.
Это не удовлетворительно. Но возможно кому то и сойдёт.
зачем такая озвучка вообще? чтобы смеяться пока слушаешь диалоги?
Они хотели посоревноваться в глупости с Сноуболл
супер)))
ради этого стоит будет перепройти жи есть!
такое под закадр надо как по мне
уже одни пытались делать с год назад, процесс заглох, так ничего и не вышло, эту инициативу, ждет такой же, по всей видимости, успех
Если желаете конкретики, мы можем вам ответить на любой интересующий вас вопрос.
сейчас наловлю кучу минусов, но мне не понравилось, нет эмоций, озвучка будто двухголосая, стремление студии похвально, но результат совсем уж сыроват
Спасибо за комментарий, используем его с пользой!
Лучше еще 5 лет сабы читать или когда до ума доведут нейроозвучку.
Звучит так, как будто американские актеры озвучки только подучили русский язык и погнали озвучивать игру на этот самый "рюський". Надо фиксить, ребят!
Спасибо за ваш коментарий, постараемся улучшить в дальнейшем.
Желаю удачи!
Не надо фиксить. Голоса звучат прекрасно. Я не понимаю, как такое тебе могло не понравиться. Я полностью доволен.
Молодцы
Очень странная озвучка. Голоса прям... это да.
Явно стоит переделать. Ибо аж ушкам больно.
не очень
Есть над чем поработать. Желаю вам удачи!.
Весьма неплохо,чутка поткоректировать интонацию и скорость диалога, получеться годная озучка,я б с удовольствием перепрошел
Ну хз. Посмотрел ролик по двойке, чет не веришь все равно персонажам с озвучкой ии.
Еще пару слов. Как же вы утомили, ценители оригинала, придирчивые эстеты. Видите ли, им игра актёров важна, ах, не та интонация в слове, ах, неправильное ударение. Да идите вы куда подальше! У вас никто не отбирает право играть с вашими субтитрами, но нет же, вам обязательно надо высказаться под каждой новостью про нейроозвучку. Смиритесь, пожалуйста, с тем, что есть люди, которые хотят играть с русской озвучкой, и им безразличны оригинальные голоса! Лишь бы качество было более-менее приемлемо, что, кстати, уже наблюдается во многих нейроозвучках.
Сказано хорошо, но не совсем верно. Мы будем и для любителей оригинала стараться.
Лучше подождать когда выйдет нормальная озвучка, с живыми актёрами дубляжа, а не роботом без интонаций и ударения
Ну так и жди, кто тебе не даёт? Потроллить тут зашол чтоли?
Да нет посмотреть как вам мусор в красивой упаковки предлагают, а вы готовы это употреблять, главное, что на русском и это не тролинг, а факт, такова жизнь современного зумера, виде статистики, употреблять то что подадут
Тролинг это когда в прошлом нахваливали перевод от Snowball, потому что это же русский и не важно на каком уровне
Ты сдохнешь раньше чем какая либо студия начнет и закончит озвучку этой трилогии
Ура!!! Хоть наконец допройду 2 часть, а то такая тягомотина читать эти субтитры!
Большая студия наверное)
Посмотрим).
Миранду как-будто Юлия Чичерина озвучивает) Но вообще у всех них что-то с дикцией, очень сильно уши режет это. За труд спасибо, но работать и работать ещё.
Вам спасибо за коментарий. Будем стараться и улучшать.
Удачи)
Озвучка какими-то гопниками, такой стремный акцент.
Спасибо.
Как то несильно лучше, чем от IntroVoice, как будто тоже самое посмотрел. Надеюсь работы ещё выше крыши и конечный результат будет несравнимо лучше. Удачи вам.
Тот человек, кто делал у них озвучку, делает её у нас. Спасибо за коментарий.
У IntroVoice, кстати, акцент сильнее слышен.
Здравствуйте, сотрудники из DarkSpeech. Я очень, рад, что вы взялись озвучивать такую огромную серию как Mass Effect. Очень признателен вам за это. Я послушал озвучку, но к сожалению на мой взгляд голоса для персонажей не подходят. Я не смогу с ней пройти серию. Но всё же вас попрошу: не торопитесь. Если возможно, то сделайте, пожалуйста так, чтобы голоса подходили героям игры. Буду с вами честен, но русские голоса для Миранды Лоусон, Призрака, Лиары, Шепарда-женщины на мой взгляд не подходят. Простите меня за мою честность, может она вам не понравится, а может я слишком категоричен, так как свыкся с английской озвучкой, но над русской озвучкой нужно серьёзно поработать - ну не подходят голоса, увы. Если вы объявите сбор средств, то думаю, что фанаты не откажутся поддержать вас финансово. Не спешите с релизом. Я желаю вам успехов, друзья.
Нашей целью не стоит заработать. Наша цель угадить именно Фанатам серии этих игр. Постараемся исправить этот недуг. По поводу голосов, мы постараемся сделать их лучше. Спасибо вам за столь большой коментарий. Мы постараемся сделать всё возможное.
Я вам очень Благодарен, что вы взялись за этот тяжелейший Труд. Постарайтесь, Друзья. Не торопитесь с релизом. Буду внимательно следить за новостями от вас. Желаю вам Успеха.
Я всегда за то, чтоб была рус озвучка, но тут все оч плохо...
Просто, для сравнения:
Спасибо, учтём и исправим!
Шепард - мужчина
И точка!
Согласен. Скоро выпустим ролик с ним!
перевод, как из начала двухтысячных...
С зажатым пальцами носом)
Люди стараються ,да не всё гладко ,все с чего то начинают , вместо слов поддержки минусят
Сделаем всё возможное чтоб сделать лучше.
Проходить игру,погружаясь в атмосферу и сюжет? Нет
Угарать с такой озвучки на протяжении всей игры? Да
Напомнило озвучку 😆😆😆
огромная благодарность за труды студия DarkSpeech! надеюсь вы доведете дело до релиза. Понимаю что это только начало(набросок) но голос Миранды и Лиары далек от совершенства, за то у Джокера не плохо получилось да и Пресли потянет!!!хочется услышать исполнение Шепард- мужчина!в общем удачи и успехов студии DarkSpeech!!
Спасибо за комментарий! Этот набросок, идёт в послужной список. Наше желание общаться с комьюнити на прямую. Чтоб давать на пробу фанатам голоса. И наше желание реализовать такой момент как "Озвучка общими силами"
с шипящими явно проблемы
Ребята напоминает фильм "красная жара" ломаный рурский это в 90 было интересно но сейчас и возможности ии. Это прямо, самый простой копи паст! Сейчас ии Алиса с интонацией общается, не говоря об переводе видео! Молодцы, но это самый базовый перевод.
Ну и г*вно же. Я понимаю субтитры, но голоса-то зачем переводить? Быдло...
Мне 36. В свое время пропустил игру. Короче этот перевод для таких как я
Жду Андромеду, но это тоже бодро смотрится
не отказался бы от нейросетевого закадра рдр2, и оригинал слышно было бы на фоне(для "атмосфэрности") и сабы постоянно читать не нужно, помоему идеальный вариант,тем более смотрю с такими озвучками даже длинные игры могут за 2-3 дня озвучить
Превосходная озвучка. Голоса с акцентов очень удачны. Я прям с удовольствием с раскрытым ртом глазел на этот ролик. Очень круто! Быть может я даже пере прошёл бы всю трилогию с такой озвучкой.
Не слушайте недовольных! Озвучка прекрасна. Для тех, кто не любит русский язык, всегда есть возможность поиграть на ихнем любимом божественном английском. А я хочу играть по-русски. Точка.
Спасибо вам, за поддержку! Будем и дальше стараться.
А ты смотрю с подхалимством расставаться не собираешься .
И стоит сказать, нужно подождать когда ЖИВЫЕ люди переведут ( а не робот) с интонацией и ударением, ну ты наверно скажешь это озвучка не в какие ворота, видно, что ты любишь писать против ветра, обиженные они такие
Даже озвучивание первой части от Snowball, намного лучше выглядит
Главный фанат русского языка на этом форуме не умеет писать по-русски. Как иронично... ЗАПЯТАЯ
О дети Snowball появились на горизонте
Мда, простите конечно но сравнивая с оригинальными голосами это не о чем. Даже близко нет попадания в оригинал. Я так понимаю озвучивали люди а нейросетью корректировали. Просто я думал нейросеть будет полностью копировать тембр голоса и переводить это на русский. А это такое себе.... 😏
лучше сабы почитаю.. такой голос слушать не особо хочется..все впечатление портится..как будто хлопцы перевод делали. Для не особо придирчивых норм..так то хорошо наверное но я пас. мне уши режет очень...
Спасибо за коментарий! Это не релизный вариант, возможно всё поменяеться. Будем улучшать и стараться!
Дубляж, да блиин 😡Это же будет хуже первой части, с нейрой то
Открыто достижение: cамая отвратная, нейросетевая озвучка, которую я когда-либо слышал.
Ужас. Для убогих - учите английский. В этой игре очень чётко всё все говорят и просто. DarkSpeech, спасибо, но как человек который знает оригинальные голоса как свои пять пальцев - точно не буду скачивать. Но знаю что многим убогим зайдёт, так что продолжайте! Успехов вам.
Спасибо за развёрнутый ответ, но мы постараемся сделать лучше. Ваше мышление основано на том что вы понимаете Английский язык. По этому вам легко говорить о таком. Но вы задумайтесь над людьми которые его не знают, знать не желают.
Спасибо за ваш комментарий! Вам тоже успехов!
Для новых игроков может прокатит, но для фанов которые прошли по 5-10 раз, оригинальная озвучка будет в 100 раз ценнее, чем любая озвучка, даже профессиональная.
Ваша озвучка может быть норм, но оригинальные голоса в 100 крат круче
С вашем утверждением трудно не согласиться. Но мы постараемся сделать её ещё лучше. Учитывая то количество коментариев, составили план действий.
Мы учитываем пожелание тех людей которые хотят русскую озвучку, конечно же они её получат. Читая предедущие коментарии многие, изьявили желанием пройти не читая субтитры, наслаждаясь игрой на родном им языке.
ладно ещё делать озвучку в играх по типу GTA где куча NPC которые по сути фон создают, но в Mass Effect где очень важная актёрская игра, думаю мало кто использовать будет
Мы можем вас заверить, это не финальная вариация озвучки.
Ты неправ, очень многие люди используют нейроозвучку, и с каждым днём их становится всё больше.
Господи, что это за кринж? Хочу проткнуть барабанные перепонки всем кому понравилось.
Нет, нам такой хоккей не нужен! (с) Отказать. В оригинале голоса более живые и подходящие к персонажам.
тебе не нужна, гуляй дальше где гулял
Нам - это кому? У тебя есть документ какой, подтверждающий твоё право говорить ЗА всех? Если нет, тогда гуляй лесом! А лично мне такая крутая озвучка нужна. Играть по-русски априори гораздо приятнее, чем на английском. Точка.
Тебе бы самому стоило лесом прогуляться, пока здоровье позволяет
Иди отсюда лесом тогда, что ты вообще зашёл то сюда иди на пиндосовские сайты отсюда!!!
А ты почему в пиндосовские игры играешь ? Иди отсюда лесом тогда, что ты вообще зашёл то сюда иди на пиндосовские сайты отсюда!!!
Ты с какой целью в эту тему зашёл?
Ты с какой целью в эту тему зашёл?
Я хочу получить русскую озвучку, я эту игру так и не прошёл потомучто её там нет, тебе не нужна русская озвучка вообще, проходи мимо!
Скип сразу. мерзость.
Это ты про английскую? Тогда да, согласен. Лучше играть по-русски.