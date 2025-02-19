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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 102 оценки

Анонс нейросетевой озвучки Mass Effect Legendary Edition от студии DarkSpeech

DarkSpeech
Новости

Команда DarkSpeech приняла решение вдохнуть новую жизнь в культовую трилогию, используя передовые технологии для создания максимально реалистичного и захватывающего звукового сопровождения с помощью Нейросетевой озвучки. Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, собранные в Mass Effect Legendary Edition, получат совершенно новое звучание, сохраняя при этом дух и атмосферу оригинальных игр.

Работа над Нейросетевой озвучкой Mass Effect Legendary Edition – это сложный и кропотливый процесс, требующий не только технических знаний, но и глубокого понимания вселенной Mass Effect. Важно не просто создать "звук", а передать характер каждого персонажа, подчеркнуть эмоциональную окраску каждой сцены, чтобы максимально вовлечь игрока в происходящее на экране.

Точная дата выхода озвучки пока не известна, но команда призывает следить за обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы. Нейроозвучка Mass Effect Legendary Edition обещает стать значимым событием для всех поклонников серии

Ожидание может быть томительным, и поэтому команда постарается регулярно делиться с вами новостями о ходе разработки. Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать о прогрессе проекта и дате выхода озвучки для Mass Effect Legendary Edition. Результат превзойдет все ваши ожидания и подарит незабываемые впечатления от любимой вселенной!

69
124
Комментарии: 124
Ваш комментарий
Vad Pvn

Круто, не слушайте всяких там зажравшихся бездарей, пускай идут пиндосовский дальше слушать, их сраный язык им уши не режет

20
DarkSpeech

Спасибо за коментарий. Ценим вашу поддержку.

3
Dinozavrus

согласен, особенно дебилы, которые говорят, что вообще не нужен перевод, там теряется интонация, актерская игра.

7
Aolix

Да что ты говоришь, думаешь это русской нейросетью озвучено?

0
Spillik

Фига ты заряженный патриот. Зачем тебе пиндосовская игра? Иди Смуту еще раз пройди, там и игра отечественная и язык родной.

-2
Vad Pvn Spillik

Фига ты разряженый патриот, иди ка ты на зарубежные сайты...

1
Just_a_guy

Лично меня и текущее качество устраивает. С удовольствием перепрошел бы трилогию. Желаю команде озвучки всяческих успехов. 👍

13
DarkSpeech

Спасибо вам, за вашу поддержку!

8
Альфред Степанов DarkSpeech

потом сделайте для рдр2 тоже, если есть возможность.

1
DarkSpeech Альфред Степанов

Мы не можем этого обещать, но и браться за другие проекты не будем. Нам важно выпустить Mass Effect. По поводу потом, будет видно.

1
Aolix DarkSpeech

Спасибо и Вам за труд!

0
Kолобок

Спасибо и удачи Вам в этом не простом деле. Лично меня все устраивает, некогда не любил отвлекаться на субтитры. Опять же, лично мне кажется забавным слушать диалоги с акцентом :-))

9
DarkSpeech

Мы это исправим. Постараемся улучшить все аспекты! Спасибо вам за поддержку!

9
Kолобок DarkSpeech

Да если честно и так все круто! И все же это радует, что Вы настолько серьезно решили подойти к этому делу. Мне всегда нравилась эта трилогия, с удовольствием ее перепройду в Вашей озвучке. Еще раз спасибо!

1
DarkSpeech Kолобок

Всегда пожалуйста. Вы даёте надежду и повод стараться ещё больше!

4
Беккер5443

Да неужели озвучку сделают, славу господи.

6
Pilgrim24

Не знаю как другим, но мне нравится! Эта озвучка во 100 раз лучше той, которая была в первой части! Ценители оригинала, успокойтесь! Никто никого не будет заставлять ставить русскую озвучку. А остальным хочется чего-то новенького. Уважайте чужой труд!
DarkSpeech, не обращайте внимание на ворчунов, всем не угодишь. Истинные фаны ждут)) Желаю вам успехов!

4
DarkSpeech

Спасибо за ваш комментарий. Будем стараться!

0
Dark_AssassinUA

Очередная нейроозвучка где опять берут оригинальный голос и тренируют на нем нейросетку.Ну зачем вы это делаете?Фонетика же разная, вы же сами слышите как неестественно звучат слова а особенно буква 'ш'

Отстаньте от оригинальных голосов, подберите похожие из русскоязычных...

4
DarkSpeech

Спасибо за комментарий.

0
Sucy Manbavaran

Это не удовлетворительно. Но возможно кому то и сойдёт.

3
Tommy.

зачем такая озвучка вообще? чтобы смеяться пока слушаешь диалоги?

3
grobor root

Они хотели посоревноваться в глупости с Сноуболл

-1
Аналиус

супер)))

ради этого стоит будет перепройти жи есть!

3
TheDmitriy98

такое под закадр надо как по мне

2
fundamentalist

уже одни пытались делать с год назад, процесс заглох, так ничего и не вышло, эту инициативу, ждет такой же, по всей видимости, успех

2
DarkSpeech

Если желаете конкретики, мы можем вам ответить на любой интересующий вас вопрос.

-1
Kayse_Nour

сейчас наловлю кучу минусов, но мне не понравилось, нет эмоций, озвучка будто двухголосая, стремление студии похвально, но результат совсем уж сыроват

2
DarkSpeech

Спасибо за комментарий, используем его с пользой!

0
Igor Udilov

Лучше еще 5 лет сабы читать или когда до ума доведут нейроозвучку.

1
dmitriy_grig

Звучит так, как будто американские актеры озвучки только подучили русский язык и погнали озвучивать игру на этот самый "рюський". Надо фиксить, ребят!

1
DarkSpeech

Спасибо за ваш коментарий, постараемся улучшить в дальнейшем.

1
dmitriy_grig DarkSpeech

Желаю удачи!

0
Janekste

Не надо фиксить. Голоса звучат прекрасно. Я не понимаю, как такое тебе могло не понравиться. Я полностью доволен.

-5
Flint7707

Молодцы

1
Ammati

Очень странная озвучка. Голоса прям... это да.
Явно стоит переделать. Ибо аж ушкам больно.

1
WerGC

не очень

1
SOLUS5678

Есть над чем поработать. Желаю вам удачи!.

1
Farsh78rus

Весьма неплохо,чутка поткоректировать интонацию и скорость диалога, получеться годная озучка,я б с удовольствием перепрошел

1
gamemodenpcs

Ну хз. Посмотрел ролик по двойке, чет не веришь все равно персонажам с озвучкой ии.

0
Just_a_guy

Еще пару слов. Как же вы утомили, ценители оригинала, придирчивые эстеты. Видите ли, им игра актёров важна, ах, не та интонация в слове, ах, неправильное ударение. Да идите вы куда подальше! У вас никто не отбирает право играть с вашими субтитрами, но нет же, вам обязательно надо высказаться под каждой новостью про нейроозвучку. Смиритесь, пожалуйста, с тем, что есть люди, которые хотят играть с русской озвучкой, и им безразличны оригинальные голоса! Лишь бы качество было более-менее приемлемо, что, кстати, уже наблюдается во многих нейроозвучках.

0
DarkSpeech

Сказано хорошо, но не совсем верно. Мы будем и для любителей оригинала стараться.

7
grobor root

Лучше подождать когда выйдет нормальная озвучка, с живыми актёрами дубляжа, а не роботом без интонаций и ударения

-16
Wrenn grobor root

Ну так и жди, кто тебе не даёт? Потроллить тут зашол чтоли?

5
grobor root Wrenn

Да нет посмотреть как вам мусор в красивой упаковки предлагают, а вы готовы это употреблять, главное, что на русском и это не тролинг, а факт, такова жизнь современного зумера, виде статистики, употреблять то что подадут

Тролинг это когда в прошлом нахваливали перевод от Snowball, потому что это же русский и не важно на каком уровне

-7
simiola grobor root

Ты сдохнешь раньше чем какая либо студия начнет и закончит озвучку этой трилогии

-1
vfa19

Ура!!! Хоть наконец допройду 2 часть, а то такая тягомотина читать эти субтитры!

0
Raymon9

Большая студия наверное)

0
RottenFitz

Посмотрим).

0
AlexFoRestor

Миранду как-будто Юлия Чичерина озвучивает) Но вообще у всех них что-то с дикцией, очень сильно уши режет это. За труд спасибо, но работать и работать ещё.

0
DarkSpeech

Вам спасибо за коментарий. Будем стараться и улучшать.

1
AlexFoRestor DarkSpeech

Удачи)

0
Kenn1y

Озвучка какими-то гопниками, такой стремный акцент.

0
V17

Спасибо.

0
KossZog

Как то несильно лучше, чем от IntroVoice, как будто тоже самое посмотрел. Надеюсь работы ещё выше крыши и конечный результат будет несравнимо лучше. Удачи вам.

0
DarkSpeech

Тот человек, кто делал у них озвучку, делает её у нас. Спасибо за коментарий.

0
Just_a_guy

У IntroVoice, кстати, акцент сильнее слышен.

0
Leshich

Здравствуйте, сотрудники из DarkSpeech. Я очень, рад, что вы взялись озвучивать такую огромную серию как Mass Effect. Очень признателен вам за это. Я послушал озвучку, но к сожалению на мой взгляд голоса для персонажей не подходят. Я не смогу с ней пройти серию. Но всё же вас попрошу: не торопитесь. Если возможно, то сделайте, пожалуйста так, чтобы голоса подходили героям игры. Буду с вами честен, но русские голоса для Миранды Лоусон, Призрака, Лиары, Шепарда-женщины на мой взгляд не подходят. Простите меня за мою честность, может она вам не понравится, а может я слишком категоричен, так как свыкся с английской озвучкой, но над русской озвучкой нужно серьёзно поработать - ну не подходят голоса, увы. Если вы объявите сбор средств, то думаю, что фанаты не откажутся поддержать вас финансово. Не спешите с релизом. Я желаю вам успехов, друзья.

0
DarkSpeech

Нашей целью не стоит заработать. Наша цель угадить именно Фанатам серии этих игр. Постараемся исправить этот недуг. По поводу голосов, мы постараемся сделать их лучше. Спасибо вам за столь большой коментарий. Мы постараемся сделать всё возможное.

1
Leshich DarkSpeech

Я вам очень Благодарен, что вы взялись за этот тяжелейший Труд. Постарайтесь, Друзья. Не торопитесь с релизом. Буду внимательно следить за новостями от вас. Желаю вам Успеха.

0
Manrin

Я всегда за то, чтоб была рус озвучка, но тут все оч плохо...

Просто, для сравнения:

0
DarkSpeech

Спасибо, учтём и исправим!

0
arsunor

Шепард - мужчина

И точка!

0
DarkSpeech

Согласен. Скоро выпустим ролик с ним!

3
Олег В

перевод, как из начала двухтысячных...

0
kolinmah

С зажатым пальцами носом)

1
NoNamebiz

Люди стараються ,да не всё гладко ,все с чего то начинают , вместо слов поддержки минусят

0
DarkSpeech

Сделаем всё возможное чтоб сделать лучше.

-1
teleport2387

Проходить игру,погружаясь в атмосферу и сюжет? Нет

Угарать с такой озвучки на протяжении всей игры? Да

0
grobor root

Напомнило озвучку 😆😆😆

0
DarkenHawk

огромная благодарность за труды студия DarkSpeech! надеюсь вы доведете дело до релиза. Понимаю что это только начало(набросок) но голос Миранды и Лиары далек от совершенства, за то у Джокера не плохо получилось да и Пресли потянет!!!хочется услышать исполнение Шепард- мужчина!в общем удачи и успехов студии DarkSpeech!!

0
DarkSpeech

Спасибо за комментарий! Этот набросок, идёт в послужной список. Наше желание общаться с комьюнити на прямую. Чтоб давать на пробу фанатам голоса. И наше желание реализовать такой момент как "Озвучка общими силами"

0
niko1989

с шипящими явно проблемы

0
DAMIRON30

Ребята напоминает фильм "красная жара" ломаный рурский это в 90 было интересно но сейчас и возможности ии. Это прямо, самый простой копи паст! Сейчас ии Алиса с интонацией общается, не говоря об переводе видео! Молодцы, но это самый базовый перевод.

0
LethalApple

Ну и г*вно же. Я понимаю субтитры, но голоса-то зачем переводить? Быдло...

0
Кирилл Соборный

Мне 36. В свое время пропустил игру. Короче этот перевод для таких как я

0
DarikDriver

Жду Андромеду, но это тоже бодро смотрится

0
SkyraX

не отказался бы от нейросетевого закадра рдр2, и оригинал слышно было бы на фоне(для "атмосфэрности") и сабы постоянно читать не нужно, помоему идеальный вариант,тем более смотрю с такими озвучками даже длинные игры могут за 2-3 дня озвучить

0
Janekste

Превосходная озвучка. Голоса с акцентов очень удачны. Я прям с удовольствием с раскрытым ртом глазел на этот ролик. Очень круто! Быть может я даже пере прошёл бы всю трилогию с такой озвучкой.

Не слушайте недовольных! Озвучка прекрасна. Для тех, кто не любит русский язык, всегда есть возможность поиграть на ихнем любимом божественном английском. А я хочу играть по-русски. Точка.

-1
DarkSpeech

Спасибо вам, за поддержку! Будем и дальше стараться.

4
grobor root

А ты смотрю с подхалимством расставаться не собираешься .

И стоит сказать, нужно подождать когда ЖИВЫЕ люди переведут ( а не робот) с интонацией и ударением, ну ты наверно скажешь это озвучка не в какие ворота, видно, что ты любишь писать против ветра, обиженные они такие

Даже озвучивание первой части от Snowball, намного лучше выглядит

0
JIoMTuK

Главный фанат русского языка на этом форуме не умеет писать по-русски. Как иронично... ЗАПЯТАЯ

поиграть на ихнем любимом божественном английском
-3
grobor root

О дети Snowball появились на горизонте

-1
MeXaHiK_

Мда, простите конечно но сравнивая с оригинальными голосами это не о чем. Даже близко нет попадания в оригинал. Я так понимаю озвучивали люди а нейросетью корректировали. Просто я думал нейросеть будет полностью копировать тембр голоса и переводить это на русский. А это такое себе.... 😏

-2
Adam Driver

лучше сабы почитаю.. такой голос слушать не особо хочется..все впечатление портится..как будто хлопцы перевод делали. Для не особо придирчивых норм..так то хорошо наверное но я пас. мне уши режет очень...

-2
DarkSpeech

Спасибо за коментарий! Это не релизный вариант, возможно всё поменяеться. Будем улучшать и стараться!

3
xStriiim

Дубляж, да блиин 😡Это же будет хуже первой части, с нейрой то

-2
InGоd

Открыто достижение: cамая отвратная, нейросетевая озвучка, которую я когда-либо слышал.

-2
Winnipuha

Ужас. Для убогих - учите английский. В этой игре очень чётко всё все говорят и просто. DarkSpeech, спасибо, но как человек который знает оригинальные голоса как свои пять пальцев - точно не буду скачивать. Но знаю что многим убогим зайдёт, так что продолжайте! Успехов вам.

-2
DarkSpeech

Спасибо за развёрнутый ответ, но мы постараемся сделать лучше. Ваше мышление основано на том что вы понимаете Английский язык. По этому вам легко говорить о таком. Но вы задумайтесь над людьми которые его не знают, знать не желают.

Спасибо за ваш комментарий! Вам тоже успехов!

1
murderer777 DarkSpeech

Для новых игроков может прокатит, но для фанов которые прошли по 5-10 раз, оригинальная озвучка будет в 100 раз ценнее, чем любая озвучка, даже профессиональная.

Ваша озвучка может быть норм, но оригинальные голоса в 100 крат круче

0
DarkSpeech murderer777

С вашем утверждением трудно не согласиться. Но мы постараемся сделать её ещё лучше. Учитывая то количество коментариев, составили план действий.

Мы учитываем пожелание тех людей которые хотят русскую озвучку, конечно же они её получат. Читая предедущие коментарии многие, изьявили желанием пройти не читая субтитры, наслаждаясь игрой на родном им языке.

0
AGS37

ладно ещё делать озвучку в играх по типу GTA где куча NPC которые по сути фон создают, но в Mass Effect где очень важная актёрская игра, думаю мало кто использовать будет

-4
DarkSpeech

Мы можем вас заверить, это не финальная вариация озвучки.

0
Just_a_guy

Ты неправ, очень многие люди используют нейроозвучку, и с каждым днём их становится всё больше.

0
Pravdarub

Господи, что это за кринж? Хочу проткнуть барабанные перепонки всем кому понравилось.

-5
DrAgon_steel

Нет, нам такой хоккей не нужен! (с) Отказать. В оригинале голоса более живые и подходящие к персонажам.

-7
Vad Pvn

тебе не нужна, гуляй дальше где гулял

-3
Janekste

Нам - это кому? У тебя есть документ какой, подтверждающий твоё право говорить ЗА всех? Если нет, тогда гуляй лесом! А лично мне такая крутая озвучка нужна. Играть по-русски априори гораздо приятнее, чем на английском. Точка.

-3
grobor root Janekste

Тебе бы самому стоило лесом прогуляться, пока здоровье позволяет

-2
Ивасик
-8
Vad Pvn

Иди отсюда лесом тогда, что ты вообще зашёл то сюда иди на пиндосовские сайты отсюда!!!

0
Ивасик Vad Pvn

А ты почему в пиндосовские игры играешь ? Иди отсюда лесом тогда, что ты вообще зашёл то сюда иди на пиндосовские сайты отсюда!!!

0
Vad Pvn Ивасик

Ты с какой целью в эту тему зашёл?

0
Ивасик Vad Pvn

Ты с какой целью в эту тему зашёл?

-2
Vad Pvn Ивасик

Я хочу получить русскую озвучку, я эту игру так и не прошёл потомучто её там нет, тебе не нужна русская озвучка вообще, проходи мимо!

2
Garris1304

Скип сразу. мерзость.

-11
Janekste

Это ты про английскую? Тогда да, согласен. Лучше играть по-русски.

-5