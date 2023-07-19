Mass Effect 2 Legendary Edition получила новый набор HD-текстур ©

Моддер Catachrism выпустил набор HD-текстур для второй части Mass Effect в трилогии Legendary Edition, который содержит множество исправлений ошибок, характерных для LE, включая устранение артефактов масштабирования, оставшихся в ванильных текстурах LE2, проблемы с УФ-отображением, невыровненные зубы персонажей, ошибки в карте нормалей, коррекция цвета Азари (удаляет неоново-синий), улучшения текстуры окружающей среды и многое другое.

Если говорить более подробно, моддер масштабировал все текстуры на первом этапе вручную или с помощью Cupscale, чтобы удалить артефакты DXT. Затем Catachrism вручную создал и нарисовал текстуры, используя рекламные изображения в качестве эталонов, свои личные библиотеки деталей текстур и ручные ретуши. Моддер попытался сохранить зеркальные каналы и детали карты нормалей исходных текстур в дополнение к диффузным картам. Кроме того, он добавил новые детали и функции, благодаря которым новые текстуры работают при любом сценарии освещения.

Вы можете скачать пакет HD-текстур для Mass Effect 2 Legendary Edition здесь. Его размер составляет около 3,5 ГБ.