Продажи детективной игры Master Detective Archives: RAIN CODE превысили 300 000 ©

Общий объем поставок и цифровых продаж приключенческой детективной игры Master Detective Archives: RAIN CODE по состоянию на 31 июля превысили 300 000 копий по всему миру, объявили издатель Spike Chunsoft и разработчик Too Kyo Games.

Кроме того, компании смягчили ограничения на видеоролики, созданные пользователями, разрешив им выкладывать в сеть видеоролики, начиная со второй главы.

Master Detective Archives: RAIN CODE вышла на Switch 30 июня.

Новый мрачный детективный экшен в стиле фэнтези от разработчиков серии Danganronpa! Юма, обучающийся детектив с амнезией, и Шинигами, преследующий его дух, решают нераскрытые загадки в странном городе, запертом непрерывным дождем.

Город дождя, охваченный бесчисленными неразрешимыми тайнами, находится под полным контролем мегакорпорации. Мастера-детективы со всего мира, каждый из которых обладает уникальными способностями, должны докопаться до истины. С помощью шинигами Юма присоединяется к расследованию в качестве стажера детективного агентства. Свободно перемещайтесь по полностью трехмерному городу, собирая улики и свидетельские показания.