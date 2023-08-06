Неофутуристическая пошаговая ролевая игра Mato Anomalies получила DLC Digital Shadows для ПК и консолей

Издатель инди-игр из Мюнхена (Германия) Prime Matter и разработчик инди-игр из Шанхая (Китай) Arrowiz объявили, что они выпустили DLC «Digital Shadows» для своей пошаговой ролевой игры Mato Anomalies, которое уже доступно для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.
Как и в основной игре, игроки оказываются в Мато, обширном мегаполисе, сочетающем традиционную и футуристическую архитектуру в постапокалиптическом мире. В то время как в основной игре пользователи играли роль детектива Доу, который раскрыл секреты вторжения сверхъестественных существ, в DLC вы возьмете на себя роль Небесного Глаза, когда они наткнутся на виртуальный город, жутко напоминающий Мато.
DLC приносит новые подземелья, новые сражения и нового персонажа. Digital Shadows открывается после главы 6, создавая плавный мост между событиями глав 6 и 7, а владельцы Digital Deluxe Edition получают DLC бесплатно.
Ключевые особенности DLC Digital Shadowsвключают в себя:
- Углубленное исследование: погрузитесь в запутанные предыстории отдельных персонажей, представляя захватывающее повествование и новых грозных противников.
- Расширенные подземелья: погрузитесь в самое сердце опасности с созданием сложных логовищ, больших карт, разнообразных монстров, более богатых взаимодействий и механики.
- Улучшенный бой: Вооружите своих персонажей новыми мощными навыками и оружием, предлагая множество вариантов сборки и стратегических возможностей.
- Бесконечное испытание: проверьте свои навыки и храбрость в эксклюзивных логовах в стиле roguelike.
Что то я её пропустил