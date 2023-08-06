Неофутуристическая пошаговая ролевая игра Mato Anomalies получила DLC Digital Shadows для ПК и консолей ©

Издатель инди-игр из Мюнхена (Германия) Prime Matter и разработчик инди-игр из Шанхая (Китай) Arrowiz объявили, что они выпустили DLC «Digital Shadows» для своей пошаговой ролевой игры Mato Anomalies, которое уже доступно для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Как и в основной игре, игроки оказываются в Мато, обширном мегаполисе, сочетающем традиционную и футуристическую архитектуру в постапокалиптическом мире. В то время как в основной игре пользователи играли роль детектива Доу, который раскрыл секреты вторжения сверхъестественных существ, в DLC вы возьмете на себя роль Небесного Глаза, когда они наткнутся на виртуальный город, жутко напоминающий Мато.

DLC приносит новые подземелья, новые сражения и нового персонажа. Digital Shadows открывается после главы 6, создавая плавный мост между событиями глав 6 и 7, а владельцы Digital Deluxe Edition получают DLC бесплатно.

Ключевые особенности DLC Digital Shadowsвключают в себя: