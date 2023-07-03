Релизный трейлер Switch-версии хоррора The Medium ©

Хоррор The Medium уже несколько дней доступен и на Nintendo Switch, хотя и в традиционной облачной версии: об этом свидетельствует релизный трейлер, выпущенный по этому случаю компанией Bloober Team.

Вышедшая на Xbox Series X|S в качестве временного эксклюзива в начале 2021 года, а затем появившаяся на PS5 в сентябре того же года, The Medium была встречена критиками весьма неоднозначно: одни считают ее жемчужиной, другие - посредственным продуктом.

Истина, вероятно, находится где-то посередине, и владельцы Nintendo Switch смогут узнать это благодаря облачной версии игры, доступной через eShop по акционной цене 42,49 евро и с неизбежными условиями "возврата" в течение четырнадцати дней, если игра использовалась менее двух часов.