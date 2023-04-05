Meet Your Maker - интересная задумка на бумаге, но на практике не сработала

Несмотря на то, что отзывы в Steam в основном положительные (79% из более чем 500), Meet Your Maker от создателей Dead by Daylight, вышедшая вчера, страдает от ряда проблем. Однако дело не в ее качестве и не в технических особенностях. Некоторые игроки жалуются на основной принцип игры.
Так называемый "игровой цикл" хорошо выглядит только "на бумаге", но на практике работает посредственно.
Награждаются только убийства - вы не можете "спидранить", оценивать карты и т.д. Игроки вынуждены создавать уровни "из коробки" - не те, которые гарантируют фан, а те, которые изобилуют ловушками, предназначенными для убийства других игроков самым тупым/не оригинальным способом.
Странно, что создателю не нужно проходить собственную карту, чтобы сделать ее доступной. В игре можно использовать захватный крюк с веревкой, но карта должна быть разработана так, чтобы ее мог преодолеть робот [который сильно ограничен в движениях по отношению к игроку, в основном он может только ходить], что еще больше ограничивает творческий подход. Таким образом, сложность отдельных карт зависит от врагов и ловушек, что делает их обычно скучными
Можно привести еще много подобных высказываний. Фактически, вся критика игроков сводится именно к этим элементам.
Большое кол-во ловушек настолько важно в Meet Your Maker, что игровой процесс сводится к набегам на базы других игроков. Чем сложнее их пройти, тем меньше шансов, что вы сможете достичь поставленной цели. Ваша смерть, в свою очередь, означает выгоду для создателя данной карты.
Здесь стоит отметить, что в игре действует правило "один удар = смерть". Это означает, что хотя одного выстрела достаточно, чтобы сбить с ног любого врага, вы также умираете после одного попадания. В результате невозможно пройти, напичканные ловушками и врагами карты.
Некоторые игроки советуют, что если вы попали на такую базу, то нужно просто сдаться и поискать другую карту. Возникает вопрос, сколько раз придется повторить эту процедуру, чтобы найти разумно спроектированный уровень?
Дополнительной сложностью является ограниченное количество боеприпасов. Начинающие игроки отправляются в путь всего с двумя патронами. Патрон можно вернуть с трупа врага, но подобраться к его телу может быть очень сложным из-за скопления других врагов, или тело может упасть сквозь плазменный куб, а значит патрон вы уже не сможете вернуть.
игра полный шлак
Пусть лесом ходят без русского языка, даже в стоимость 0 рублей за игру, не поддержал бы проект своим присутствием.
Эм, шта? Конечно можно спидранить. И после прохождения ты выставляешь рейтинг карте, за которую автор получает очки. А не только за убийства.
Более ста часов в бетку наиграл, ни одной непроходимой карты не нашел. Но сам такие создавал. И непроходимые они были не из-за количества ловушек, а из-за того, что это были долгие, скучные и пустые лабиринты, в которых без Харви можно ходить кругами минут по 20.
Забавно это читать, когда большинство карт проходишь в фулл мили.
В целом, не сказал бы, что игра шлак. На любителя, но интересные задумки реально есть.
Хотел ее по подписке забрать, потом посмотрел наличие языков и не стал даже в библиотеку добавлять.
В итоге забросят как Deathgarden. Выстрелила только концепция Dead by Daylight. Лучше бы на ней в итоге и сосредоточились окончательно.