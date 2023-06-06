Meet Your Maker привлекла более 1 миллиона игроков ©

Авторы Meet Your Maker, видеоигры в жанре шутера от первого лица, разработанной и изданной компанией Behaviour Interactive, объявили о достижении важной вехи. Согласно твиту разработчиков, игра привлекла более 1 миллиона игроков с момента ее выхода в апреле 2023 года.

Уникальные особенности игры, похоже, нашли отклик у игроков, о чем свидетельствуют впечатляющие внутриигровые статистические данные, которыми поделились разработчики. Согласно этой статистике, игроки построили миллионы уникальных аванпостов, укрепив их более чем 45 миллионами ловушек и 7,8 миллионами охранников. Однако постапокалиптический мир игры не был снисходителен: было зарегистрировано 42,7 миллиона смертей игроков, пытавшихся проникнуть на форпосты других игроков. Эти смерти были классифицированы как 27,8 миллиона от ловушек, 12,4 миллиона от охранников, 1,5 миллиона от дружественного огня и 1 миллион самоповреждений.

Игра Meet Your Maker доступна на различных платформах, включая Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, и предлагает интригующий геймплей. Игроки попадают в постапокалиптический мир, где они должны построить свой собственный аванпост и проникнуть в аванпосты, созданные другими игроками. Главная цель - захватить "GenMat", генетические материалы, расположенные в центре каждого аванпоста, и сбежать.