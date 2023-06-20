Meet Your Maker становится еще опаснее с первым крупным обновлением контента Sector 1: Dreadshore ©

Независимый канадский разработчик игр Behavior Interactive представил свое первое крупное обновление контента для Meet Your Maker, которое будет доступно 27 июня на всех платформах. Sector 1: Dreadshore представит новую среду и расширит игровой набор ловушек, охранников, оружия, костюмов и блоков, чтобы дать игрокам больше способов создавать или избегать смерти. Чтобы отпраздновать выпуск этого революционного контента, команда Meet Your Maker предложит игрокам бесплатно получить набор Arsenal Pack DLC в течение первых двух недель после выпуска, до 10 июля.

Новый DLC улучшит совместную и одиночную игру, добавив туманную, угрожающую новую среду, в которую игроки смогут погрузиться. зловещее Святилище, расположенное в переделанном маяке. Под его поверхностью была построена обширная сеть тюрем и лабораторий, где проводились невыразимые научные эксперименты над сотнями пленных клонов.

Эта новая среда с ее мрачными, гнетущими прибрежными завитками будет визуально непохожа ни на что из того, что вы видели раньше в Meet Your Maker. Он поставляется с новым тематическим набором «Деко» и набором «Арсенал», который включает в себя нового хранителя, ловушку, охранника и оружие:

Это новое обновление не только вводит новые новые способы строительства и набегов на смертоносные крепости, но также включает несколько улучшений качества жизни и исправлений ошибок, чтобы сделать Meet Your Maker еще лучше: