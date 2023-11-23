Mega City Police меняет название на Mega City Force, чтобы избежать связей с полицией

Разработчик Mega City Police объявил, что игра сменила название. Отныне рогалик с видом сверху будет называться Mega City Force, поскольку разработчик Undreamed Games хочет отойти от ассоциации с полицией, которую наверняка пытались создать старым наименованием.

В объявлении содержалось объяснение, выходящее за рамки негативных коннотаций связи с правоохранительными органами и указывающее на то, что название лучше отражает общую тему игры. По словам разработчика, новое название «лучше отражает суть» игры, поскольку речь идет о «группе героев боевиков старой школы, сражающихся за справедливость в городе под названием Мега-Сити».

В конечном счете, однако, ясно, что недавние события во всем мире привели к переменам. Вот собственные слова студии по этому поводу:

«Мы признаем, что некоторые могут связать игру с негативными аспектами, такими как жестокость полиции, которая побудила их воздержаться от игры, мы поддерживаем закон, но не жесткость и нарушения. Мы заботимся о чувствах людей и не хотим, чтобы ассоциации вызывали негатив».

В конце обновления об изменении названия мы также получили небольшую заметку о предстоящем обновлении Factory & Robot, которое должно выйти 21 декабря.