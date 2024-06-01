Square Enix зарегистрировала домен для Dragon Quest HD-2D

На фронте ремейка первой Dragon Quest происходит что-то интересное за кулисами, о чем уже рассказали несколько инсайдеров, считающихся надежными. Издатель Square Enix 24 апреля зарегистрировала домен для Dragon Quest HD-2D.

Точнее, компания зарегистрировала домен dragonquesthd2d.com. В настоящее время при нажатии на него вы попадаете на совершенно пустую страницу, поэтому никаких подробностей нет. Первым на регистрацию обратил внимание информатор Midori, который также не знал более точной информации.

Dragon Quest (1985) не была первой японской ролевой игрой в строгом смысле этого слова, но она определенно стала одной из тех, кто канонизировал жанр на консолях, благодаря находкам Юдзи Хории и студии-разработчика Armor Project. Игра была разработана в сотрудничестве с недавно умершим мангакой Акирой Ториямой и композитором Коити Сугиямой, который скончался в 2021 году.

Точнее, Хории столкнулся с необходимостью разработать ролевую игру для NES с контроллером, на котором было всего две кнопки, в то время как обычно в ролевых играх используется большое количество кнопок для различных действий. Поэтому он работал методом вычитания, создав ту самую систему взаимодействия, которую мы все уже знаем и которая перекочевала в бесчисленное множество других игр, в первую очередь в Final Fantasy.

Ремейк первой части, безусловно, имеет смысл, учитывая ее значение в истории видеоигр. Однако будет ли он верен оригиналу или будет расширен по содержанию — покажет время.