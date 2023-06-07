Бесплатная Mega Man X DiVE прекратит свою работу 27 сентября ©

Бесплатная игра Mega Man X DiVE прекратит свое существование 27 сентября, объявила компания Capcom.

Mega Man X DiVE впервые вышла для iOS через App Store и Android через Google Play 24 марта 2020 года, а затем на ПК через Steam 15 сентября 2021 года.

Вот полное сообщение от Capcom о прекращении обслуживания игры:

Дорогие игроки, Мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу постоянную поддержку и любовь к Mega Man X DiVE. Прошло более трех лет с момента выхода Mega Man X DiVE, и мы пережили с вами множество захватывающих приключений в Глубоком Логове, воссоединились со многими старыми друзьями и встретили много новых, таких как RiCO и ViA. Мы с сожалением сообщаем вам, что Mega Man X DiVE прекратит свою работу 27 сентября 2023 года. Мы очень сожалеем об этом решении и хотели бы поблагодарить всех игроков за вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет.